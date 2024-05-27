تعزيزاً للتعاون الصيني - العربي.. زعماء مصر والإمارات والبحرين وتونس إلى بكين

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في بيان، إنّ رؤساء هذه الدول سيُجرون زيارة دولة للصين ويحضرون افتتاح المؤتمر الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني العربي، من الـ28 من أيار/مايو إلى الـ1 من حزيران/يونيو".



وسيضم الوفد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.



بدوره، قال نائب وزير الخارجية الصيني، دينغ لي، في مؤتمر صحافي في بكين، إنّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيحضر المنتدى، ويُلقي خطاباً يوم الخميس المقبل.



وأضاف أنّ شي سيُجري أيضاً محادثات مع زعماء الدول الأربع، من أجل "تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وذات الاهتمام المشترك".



كما سيشارك في رئاسة المنتدى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.



وذكر دينغ أنّ المنتدى يهدف إلى "تعميق التوافق بين الصين والدول العربية، والتكلم بصوت واحد بشأن القضيّة الفلسطينيّة".



يُذكر أنّ وزير الخارجية الصيني وصف الحرب الإسرائيلية على غزة، مطلع آذار/مارس الماضي، بأنّها "وصمة عار على الحضارة"، مكرراً دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".



وأكّد دعم بلاده حق فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



وطالب مندوب الصين في مجلس الأمن، تشانغ جون، بوقف إطلاق النار فوراً في غزة، داعياً إلى فتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.



ولفت إلى أنّ على "إسرائيل" الامتثال للقانون الإنساني الدولي، والتوقف عن شنّ الهجمات على المنشآت المدنية وعمال الإغاثة في غزة.