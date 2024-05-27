أبرز تطورات طوفان الأقصى 27-5-2024

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، دك قوات الاحتلال المتقدمة شرقي مخيم المغازي وسط القطاع بقذائف الهاون.



من جانبها، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شرقي مخيم جباليا.



بدورها، أعلنت كتائب المجاهدين استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة "RPG" في محور تقدم مخيم جباليا، وأصابوها بشكل مباشر.



وفي معسكر جباليا أيضاً، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي.



وخاضت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتنوعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما استهدفت قوة متحصنة في أحد المباني محيط حي القصاصيب شمال قطاع غزة.



وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "الجيش" الإسرائيلي قلّص قواته في العملية شرقي رفح، مشيرةً إلى أنّ لواء "غفعاتي" خرج من المدينة، صباح يوم الأحد، على وقع عمليات المقاومة في الشمال والجنوب.



وفي السياق، أكدت كتائب القسّام استهدافها: 5 دبابات وجرّافتين عسكريتين وناقلة جند إسرائيلية، بقذائف "الياسين 105" و"تاندوم" وعبوات "شواظ" و"العمل الفدائي"، وذلك في منطقة "بلوك 2" وشارع الداخلية بمخيم جباليا شمالي القطاع.



واستهدفت القسّام قوات الاحتلال في حي القصاصيب في المخيم نفسه، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



وأكدت أنّ مجاهديها استهدفوا دبابة "ميركافا 4" إسرائيلية، بقذيفة "الياسين 105" محلية الصنع، في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.



ونشرت سرايا القدس من جهتها، مشاهد توثّق استهدافها تجمّعاً لآليات "جيش" الاحتلال، بعددٍ من عبوات "أبابيل" المقذوفة، شرقي مخيم جباليا.



كذلك، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّ مقاتليها دكّوا، بوابل من قذائف "الهاون" من عيار (60)، تجمّعاً لجنود وآليات الاحتلال في حي القصاصيب في مخيم جباليا شمالي القطاع.



وبالتوازي مع عمليات المقاومة الفلسطينية نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، سلسلة عمليات ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وانتشاره عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.



وفي أحدث عملياتها، أعلنت المقاومة قصفها مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات ‏صواريخ "الكاتيوشا" وراجمة "فلق".‏



وفي بيان، أكّدت المقاومة أنّ هذا الاستهداف يأتي رداً على ‏اعتداء الاحتلال الإسرائيلي، الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل وأصاب مدنيين.



وفي السياق، نقل الإعلام الإسرائيلي، أنّ رشقةً صاروخيةً كثيفة أُطلقت على الشمال، وأنّ صفارات الإنذار "تدوّي من دون توقّف".



وأشار إلى "أضرارٍ لحقت مبنى في كريات شمونة، حيث اندلعت حرائق قرب المنازل"، فيما صدرت تعليمات للمستوطنين بالبقاء في المناطق المحصّنة حتى إشعار آخر.



وأورد الإعلام الإسرائيلي أنّ 15 من طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق في "كريات شمونة" وفي المنطقة الصناعية الشمالية، في "كفار يوفال" و"بيت هليل" و"المالكية" و"ديشون تسفعون" و"ميرون".



وقبل قصفها "كريات شمونة"، ردّت المقاومة على استهداف مستشفى الشهيد صلاح غندور أيضاً، بقصف مستعمرات "ميرون" و"سفسوفة" ‏و"تسفعون" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏



وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ الرشقة الصاروخية "الجنونية" التي أُطلقت من لبنان، في اتجاه ميرون "تضمّنت أكثر من 50 صاروخاً"، مشيراً إلى الطلب من المستوطنين "البقاء في الأماكن المحصّنة حتى إشعار آخر"، فيما أكّد "انقطاع التيار الكهربائي" في المنطقة.



كما أكّد الإعلام الإسرائيلي أيضاً، اندلاع حريق في منطقة "سفسوفة" في الشمال، من جراء الصواريخ التي أطلقتها المقاومة.



وبالتزامن، أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهدافها ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابة ‏مباشرة.



وسبق ذلك، تنفيذ المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية على قاعدة "بيت هلل" (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) ومنصات القبة الحديدية، مستهدفةً أطقمها وضباطها وجنودها، في أماكن ‏وجودهم وتموضعهم، حيث أصابت أهدافها بدقة.‏



كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏التجهيزات التجسسيّة المستحدثة في موقع "مسكاف عام"، وأصابوها إصابةً مباشرة، ما أدّى إلى تدميرها.



كذلك، استهدفت المقاومة أحد المباني شمالي شرقي مستعمرة المطلّة بعد رصد مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تدخله، وذلك رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في بلدة عيترون.



وفي السياق، أفاد مراسل الميادين في الجنوب بإطلاق صلية صواريخ من لبنان في اتجاه أحد مواقع الاحتلال في تلال كفرشوبا المحتلة، ويإطلاق رشقة صاروخية في اتجاه إصبع الجليل.



وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت المقاومة شنّ مجاهديها هجوماً نارياً مركّزاً على الموقع العسكري الإسرائيلي في المالكية المحتلة، وذلك باستخدام الصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية.



وأكدت أنّ هجومها استهدف ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده، كما ألقت المسيّرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة.



كما أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "مرغليوت" ‏بالأسلحة المناسبة، حيث حقّقوا فيه إصابات مؤكدة.‏



واستهدف سلاح ‏القناصة لدى المقاومة ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع "مسكاف عام"، وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدّى إلى ‏تدميرها.



وبالتوازي، نشر الإعلام الحربي في المقاومة، مشاهد من عملية استهداف ثكنة "زرعيت" التابعة لـ "جيش" الاحتلال عند الحدود اللبنانية الجنوبية.



وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المنطقة بين كفركلا والعديسة، فيما استهدف طيران الاحتلال أطراف مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، بحسب مراسل الميادين.



لكن على الرغم من كل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، فإنّ اليد العليا لا تزال للمقاومة، حيث يعود القرار إليها على جبهة شمالي فلسطين المحتلة.