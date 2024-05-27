اليمن: القوات المسلحة تستهدف 3 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر

واستهدفت أيضاً سفينة MINERVA LISA في البحر الأحمر، بسبب انتهاكها قرار حظر دخولِ الموانئ الإسرائيلية.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سلاح الجوِّ المسير، عبر عمليتين نوعيتين، مدمِّرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح.



وفي السياق، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور أمس الأحد، أنّ الشعب الفلسطيني أثبت بطولةً وكفاءةً وعظمةً، "لا يمكن أن يصل إليها أي شعب في العالم"، مشيداً به وبالمقاومة الفلسطينية.



وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في صنعاء أنّ على الفلسطينيين أن "يثقوا بأنّ جبهة الإسناد في اليمن ستظلّ معهم وإلى جانبهم، حتى الرمق الأخير".



وقال ابن حبتور إن الصواريخ اليمنية وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط، متوعّداً بـ"الوصول إلى الاحتلال الإسرائيلي حيث تطاله أيدينا وصواريخنا وقدرتنا النارية، إسناداً للشعب الفلسطيني".