مخبر يزور مكتب حزب الله في طهران للتعزية بوفاة والدة السيد نصر الله

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المشرف على رئاسة الجمهورية محمد مخبر، زار اليوم الثلاثاء المكتب الرئيسي لحزب الله في طهران للتعزية بوفاة والدة الأمين العام لحزب الل السيد حسن نصر الله وقرأ الفاتحة على روحها ووقع في سجل التعازي.



وكان مخبر قد بعث برقية تعزية جاء فيها: لقد تلقينا نبأ وفاة والدتكم الكريمة والجليلة ببالغ الحزن والاسى. أتقدم بأحر التعازي لحضرتكم ولاسرتكم الكريمة في هذا المصاب الجلل،سائلا المولى القدير ان يتغمد الفقيدة الفاضلة برحمته الواسعة ويرفع من درجاتها السامية ويسكنها فسيح جنانه بجوار سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (ع) وبأن يمن الله عليك بالصحة والعافية والنجاح الدائم ايها الأخ المجاهد والمناضل.