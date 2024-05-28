مالي: الجيش يصد هجوماً لمسلحي "القاعدة" ويقضي على العشرات منهم

وقال الجيش، في بيانٍ، إن مقاتلين من جماعة تابعة لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" نفذوا هجوماً باستخدام عربتين انتحاريتين، وأطلقوا قذائف على موقع للجيش في ساعةٍ مبكرة من صباح الأحد.



وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة صدّت الهجوم في قرية موردية الغربية، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة باماكو، وأنها "ألحقت بالإرهابيين خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات"، مؤكداً "تحييد عدد كبير من الإرهابيين وجرح العشرات".



وكان عدد من الجنود الماليين قُتلوا، في شهر شباط/فبراير الماضي، في هجوم كبير ألقي باللوم فيه على مجموعات مسلحة في المنطقة نفسها.



يُذكر أنّه منذ عام 2012، تعرضت مالي لهجماتٍ كبيرة من قبل مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، بالإضافة إلى مجموعات وتنظيمات متمردة وانفصالية.