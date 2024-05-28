"جيروزاليم بوست": كيف انتصرت حماس في الحرب ضد "إسرائيل"؟

وأوردت الصحيفة أنّ "حتى الاستيلاء على مدينة رفح، التي تخفي العشرات من الأنفاق الضخمة التي تستخدمها حماس لتهريب الأسلحة والذخيرة والصواريخ والمركبات، واحتلالها، لن يحقق هذه الأهداف".



وتساءلت: "هكذا خسرت إسرائيل حرب غزة. ولكن، هل انتصرت حماس؟"، مردفةً بأنّ "هذا يعتمد على تعريف النصر".



وتابعت القول: "بوسعنا أن نقول إنّ حماس فازت بالفعل في السابع من أكتوبر، عندما أحرج مقاتلوها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المتبجحة، واجتاحت قواعد عسكرية، وقتلت العديد من الإسرائيليين، ثم عادوا إلى غزة مع الأسرى".



وأضافت الصحيفة: "ويمكن القول أيضاً إنّ حماس فازت من خلال الاستمرار في الوجود كقوة في غزة، على الرغم من الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي".



وبحسب ما ذكرت، فإنّ الأهم من ذلك كله أن حماس فازت بإعادة الفلسطينيين إلى الخريطة الدولية بعد سنوات من الإهمال، وجعل "إسرائيل" منبوذة في العالم مرة أخرى، وتعريض الخطة الأميركية الكبرى المتمثلة في تشكيل تحالف بين "إسرائيل" والدول العربية المعتدلة للخطر.



وأردفت متسائلةً: "هل يعقل أن تستمر إسرائيل في الضغط من أجل تحقيق أهدافها غير القابلة للتحقيق؟ أم ينبغي لها تغيير التروّي والعمل نحو شيء يمكن تحقيقه؟".



ورأت الصحيفة أنّ "إذا كان الجواب هو الأخير، فإنّ إسرائيل بحاجة إلى قيادة جديدة"، موضحةً أنّ "في الحكومة الحالية، يقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فخّ مطالب العناصر الأكثر تطرفاً في حكومته، الذين يتخذون المواقف الأكثر تشدداً في كل شيء، خارجياً وداخلياً، ومن المرجح أنهم لا يريدون نهاية للحرب".



كذلك، اعتبرت أنه "يتعين على القيادة الإسرائيلية الجديدة أن تتبنى خطة عمل عملية لإنقاذ أكبر قدر ممكن من حطام الحرب في غزة وإعادة تأهيل صورة إسرائيل ومكانتها في العالم".