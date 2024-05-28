طهران تستضيف الاجتماع القضائي المقبل لدول منظمة شنغهاي

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانغير أن طهران ستستضيف الاجتماع القضائي المقبل لدول منظمة شنغهاي.



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه بسبب استشهاد آية الله إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له ألغيت زيارة رئيس السلطة القضائية إلى شنغهاي وأرسل وفد من إيران إلى هذا الاجتماع.



ومن المقرر أن تعقد الجولة القادمة من قمة شنغهاي في طهران عام 2026.



كما صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية قائلا: إرتكب الکیان الصهيوني جرائم جديدة في رفح بقتل من لم يكن لديه سوى الخيام والسجاد المصنوع من التراب.



وأضاف جهانغير: إننا نطالب العالم والرأي العام العالمي بالوقوف في وجه هذا الظلم وعدم السماح باستمرار جرائم هذا الکیان.