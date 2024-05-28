الانتربول تصدر نشرة حمراء ضد زعماء زمرة 'خلق' الإرهابية

وانعقدت اليوم الثلاثاء في الفرع الـ11 للمحكمة الجنائية لمحافظة طهران الجلسة الـ13 لمحكمة النظر في اتهامات 104 من أعضاء زمرة "خلق"، وذلك برئاسة القاضي دهقاني.



وقال القاضي دهقاني في بداية الجلسة: "نظرا للانتهاء من قراءة لائحة الاتهام، تستمع المحكمة إلى شكاوى المشتكين من قبل محاميهم. وقد وجهت الاتهامات على شكل لائحة اتهام ضد منظمة كان أساسها الإضرار بالثورة الإسلامية".



وذكر أن أهداف الشرطة الدولية هي إرساء الأمن العام في العالم ومكافحة الإرهاب ومحاكمة المجرمين وتسليمهم، وقال: "لقد أصدرت هذه المحكمة نشرة حمراء للمتهمين وفقا للأحكام القانونية. واليوم، تم الإعلان لجميع الدول المضيفة للمتهمين في هذه القضية أن هؤلاء مطلوبون من قبل الشرطة الدولية وأن أي إصدار وثائق الهوية لهم أو تسهيل التأشيرة لهم من قبل الحكومات المضيفة هو مخالف لقواعد الشرطة الجنائية الدولية".



وأكد دهقاني: "على هذا الأساس نعلن لجميع الدول التي قبلت قواعد الشرطة الدولية أن تتعاون مع الشرطة الدولية وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن شعوبها".