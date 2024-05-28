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الثلاثاء 28 أيار 2024 ساعة 18:28

الدفاع المدني بغزة: 70 شهيدا من طواقمنا ارتقوا منذ بداية العدوان

الدفاع المدني بغزة: 70 شهيدا من طواقمنا ارتقوا منذ بداية العدوان
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن مديرية الدفاع المدني قولها في بيانٍ صحفي اليوم الثلاثاء، إنّ الضابط في مركز "دفاع مدني التفاح" الملازم أول بهجت الجمّال، استشهد بعد قصفٍ غاشم للاحتلال، ليرتفع عدد شهداء كوادر الاستجابة الإنسانية إلى ٧٠.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعمّد الاحتلال قصف واستهداف أجهزة الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ في غزة، وإخراجها من الخدمة، رغم أنها كانت متهالكة أصلاً بسبب الحصار المستمر منذ 18 عامًا.

وإلى جانب ارتقاء عشرات من العاملين في هذه الأجهزة جراء القصف الجوي والمدفعي، والاستهداف المركز طوال فترة الحرب، فقد أُصيب المئات واعتقل العشرات منهم أثناء ممارسة عملهم.

ويتواصل عدوان الاحتلال على غزة لليوم الـ235 على وقع قصف عنيف على مختلف أنحاء القطاع، بما في ذلك مدينة رفح التي شهدت مجزرة مروعة بحق النازحين، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كبير.

وخلف العدوان على غزة أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن عشرة آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
رقم : 1138185
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