باقري كني لقاآني: التنسيق والتآزر بين المقاومة والدبلوماسية يعدّان جناحي قوة إيران

وأضاف خلال استقباله قائد قوة القدس في حرس الثورة في إيران، العميد إسماعيل قاآني، الذي قدّم واجب العزاء باستشهاد وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان: "قدرات وجهود قوة القدس هي أحد مكونات اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وأضاف أنّ "التنسيق والتآزر بين الميدان والدبلوماسية يعدّان جناحي قوة إيران".



بدوره، أثنى العميد قآني على ما قدّمه الشهيد أمير عبد اللهيان من دعم وحماية لدبلوماسية تيار المقاومة وللشعب الفلسطيني.



يأتي ذلك بعدما استشهد أمير عبد اللهيان رفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومرافقون لهما، في حادثة تحطّم مروحية كانت تقلّهم إلى أذربيجان الشرقية، شمالي غربي إيران.



وفي أعقاب الحادثة، عُيّن علي باقري كني قائماً بأعمال وزارة الخارجية، بعدما كان مساعداً لوزير الخارجية الراحل أمير عبد اللهيان.



