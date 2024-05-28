الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 أيار 2024 ساعة 21:57

جامعة كوبنهاغن تسحب استثماراتها من الشركات التي تملك نشاطاً تجارياً مع "إسرائيل"

جامعة كوبنهاغن تسحب استثماراتها من الشركات التي تملك نشاطاً تجارياً مع "إسرائيل"
أعلنت جامعة كوبنهاغن الدانماركية، الثلاثاء، إيقاف الاستثمار في الشركات التي تمتلك نشاطاً تجارياً في الضفة الغربية المحتلة، وسط احتجاجات طلابية تضغط على الجامعة من أجل قطع العلاقات المالية والمؤسسية مع "إسرائيل".

وبدأت احتجاجات بقيادة مئات الطلاب في الحرم الجامعي في أوائل أيار/مايو، تعبيراً عن معارضتهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الجامعة، في تغريدة عبر منصة "إكس" إنّها ستعمل على سحب جميع ممتلكاتها التي يصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليون كورونة دنمركية (145,810 دولار أميركي) في "إير بي أن بي" و"بوكينغ.كوم" و"إي دريمز"، اعتباراً من 29 أيار/مايو.

وأضافت الجامعة أنّها ستتعاون مع مديري الصناديق لإدارة استثماراتها، وضمان امتثالها لقائمة الأمم المتحدة للشركات التي لها نشاط تجاري في المستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية" في الضفة الغربية.

وتبلغ إيرادات جامعة كوبنهاغن السنوية، أكثر من 10 مليارات كورونة، وتستثمر بعضها في سندات وأسهم.

وكان طلاب في جامعة كوبنهاغن، قد أقاموا، مطلع الشهر الحالي، مخيماً طلابياً في حديقة الجامعة تعبيراً عن معارضتهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبين بقطع العلاقات الأكاديمية مع "إسرائيل" وسحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الإطار، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنّ تقريراً صدر مؤخراً عن وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا أشار إلى انخفاضٍ حاد في استعداد الباحثين الأكاديميين، من بعض الدول الأوروبية، للتعاون مع نظرائهم الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر.

وأشار الموقع إلى أنّه بعد ما يقارب 8 أشهر من دون خطة، تقول وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا إنّها "ستشكّل لجنة للتعامل مع المقاطعة التي يقودها أكاديميون في الدول الأوروبية".

ولفت إلى أنّ من بين الدول التي تقود المقاطعة النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد وأيسلندا وإيرلندا.

 
رقم : 1138237
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي
السيد نصر الله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي
مراسلون بلا حدود ..تدق ناقوس الخطر وشكوى جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي
مراسلون بلا حدود ..تدق ناقوس الخطر وشكوى جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي
28 أيار 2024
رسائل وتداعيات عملية جباليا... رصاصة الرحمة علی آمال نتنياهو
رسائل وتداعيات عملية جباليا... رصاصة الرحمة علی آمال نتنياهو
28 أيار 2024
تكرار قصة "شاؤول آرون".. عندما لا تتعلم "إسرائيل" الدرس
تكرار قصة "شاؤول آرون".. عندما لا تتعلم "إسرائيل" الدرس
28 أيار 2024
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران
27 أيار 2024
سفينة حنظلة تصل هولندا لكسر الحصار والتأكيد على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للأحكام والقرارات الدولية
سفينة حنظلة تصل هولندا لكسر الحصار والتأكيد على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للأحكام والقرارات الدولية
27 أيار 2024
مأساة أطفال غزة.. تتجاوز الاستشهاد و الإعاقة إلى الخطف و الدفن تحت الأنقاض!!
مأساة أطفال غزة.. تتجاوز الاستشهاد و الإعاقة إلى الخطف و الدفن تحت الأنقاض!!
27 أيار 2024
سلاح المقاطعة الاقتصادية..ضربة قاسمة للاقتصاديات الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
سلاح المقاطعة الاقتصادية..ضربة قاسمة للاقتصاديات الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
27 أيار 2024
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
25 أيار 2024
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
25 أيار 2024
لماذا أمريكا أكثر خشية من "إسرائيل" من قرارات المحاكم الدولية؟
لماذا أمريكا أكثر خشية من "إسرائيل" من قرارات المحاكم الدولية؟
25 أيار 2024
قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
قائد الثورة: خدمة الشعب والانتماء للشعب من أبرز صفات شهداء الخدمة
25 أيار 2024
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: كيف تستفيد الدولتان منه؟
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: كيف تستفيد الدولتان منه؟
25 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مراسلون بلا حدود ..تدق ناقوس الخطر وشكوى جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران
غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي
الحظ العاثر يطغى على عملية انتخاب خليفة للحلبوسي