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الأربعاء 29 أيار 2024 ساعة 12:41

رئيسا الصين ومصر اجتمعا في بكين

رئيسا الصين ومصر اجتمعا في بكين
وأظهر بث لشبكة سي سي تي في الرسمية، أن "الرئيسين التقيا خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين"، فيما تستضيف بكين عددا من القادة والدبلوماسيين العرب في منتدى يهدف لتوطيد العلاقات.

وتعقد الصين منتدى التعاون الصيني العربي يوم الخميس، حيث تستضيف عددًا من كبار القادة والدبلوماسيين العرب، في حين تأمل بكين بأن يعمّق المنتدى العلاقات مع المنطقة.

وسعت بكين لتوطيد علاقاتها مع البلدان العربية في السنوات الأخيرة ورعت العام الماضي اتفاق تقارب بين إيران والسعودية.

ولطالما أبدت الصين تعاطفا مع القضية الفلسطينية وأيّدت حل الدولتين لوضع حد للنزاع.

واستضافت بكين الشهر الماضي كلا من حركتي "حماس" و"فتح" لإجراء "محادثات معمّقة وصريحة بشأن دعم المصالحة بين الفلسطينيين".

ومن بين الشخصيات التي يتوقع أن تحضر المنتدى الصيني العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى جانب عدد من القادة الإقليميين والدبلوماسيين.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصيني شي جينبينغ خطابا في افتتاح المنتدى الخميس، وفق ما أفادت سلطات الصين، بهدف بناء "توافق مشترك" بين الصين والدول العربية.

وستتصدر الحرب الإسرائيلية على غزة جدول أعمال المنتدى، علما بأن شي دعا إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" على أمل إيجاد حل.
رقم : 1138347
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