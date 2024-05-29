أحدث العناوين :
إيران تعلق على رسالة كتبتها 'نيكي هيلي' على القنابل الإسرائيلية
غريب ابادي : كل جريمة لا يحاسب عليها الصهاينة هي خطوة نحو موت السلام
ادانات دولية للعدوان الصهيوني على رفح
ارتفاع التضخم في ألمانيا... كم سجّل؟
مصر ترد على مزاعم "الأنفاق على الحدود مع غزة"
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
مجلس جامعة الأزهر يدين مجازر "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة
الموريتانيون يطالبون بطرد سفراء الدول المساندة للإحتلال الاسرائيلي
القوات اليمنية تحصل على تكنولوجيا الصواريخ المضادة للسفن
سياسي وصفه أردوغان بـ'مصاص دماء معتوه'..من هو؟
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
30 May 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الأربعاء 29 أيار 2024 ساعة 12:53
اللواء باقري يستقبل وزير الداخلية العراقي
وخلال هذا اللقاء بحث الجانبان قضايا متعدة ذات الاهتمام المشترك، منها موضوع زيارة الأربعينية الامام الحسين(ع) وتدريب الكوادر الانسانية والعسكرية والتعاون في قضايا تتعلق بالشؤون الحدودية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1138349
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
29 أيار 2024
مجزرة رفح تفجر إدانات واسعة والإجرام الصهيوني يتحدى العالم
29 أيار 2024
انتفاضة الأمواج على الرصيف الأمريكي في قطاع غزة
29 أيار 2024
توابع معاهدة السلام... أزمة الاحتجاجات ضد حكومة باشينيان
29 أيار 2024
نهوض المجتمع الدولي لمواجهة الكيان الصهيوني
29 أيار 2024
السيد نصر الله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي
28 أيار 2024
مراسلون بلا حدود ..تدق ناقوس الخطر وشكوى جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي
28 أيار 2024
رسائل وتداعيات عملية جباليا... رصاصة الرحمة علی آمال نتنياهو
28 أيار 2024
تكرار قصة "شاؤول آرون".. عندما لا تتعلم "إسرائيل" الدرس
28 أيار 2024
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران
27 أيار 2024
سفينة حنظلة تصل هولندا لكسر الحصار والتأكيد على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للأحكام والقرارات الدولية
27 أيار 2024
مأساة أطفال غزة.. تتجاوز الاستشهاد و الإعاقة إلى الخطف و الدفن تحت الأنقاض!!
27 أيار 2024
أحدث العناوين
إيران تعلق على رسالة كتبتها 'نيكي هيلي' على القنابل الإسرائيلية
غريب ابادي : كل جريمة لا يحاسب عليها الصهاينة هي خطوة نحو موت السلام
ادانات دولية للعدوان الصهيوني على رفح
ارتفاع التضخم في ألمانيا... كم سجّل؟
مصر ترد على مزاعم "الأنفاق على الحدود مع غزة"
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
مجلس جامعة الأزهر يدين مجازر "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة
الموريتانيون يطالبون بطرد سفراء الدول المساندة للإحتلال الاسرائيلي
القوات اليمنية تحصل على تكنولوجيا الصواريخ المضادة للسفن
سياسي وصفه أردوغان بـ'مصاص دماء معتوه'..من هو؟
بالصواريخ والمسيّرات.. حزب الله يشنّ هجوماً مركباً على موقع البغدادي
اللواء باقري: يجب نزع سلاح الإرهابيين في كردستان العراق نهائياً
حزب الله يدك تموضع جنود الاحتلال بموقع البغدادي بصواريخ ومسيرات
دياز كانيل: قتل المدنيين في رفح عملٌ وحشيٌ ضد الإنسانية
جنوب أفريقيا: 27 مليوناً يقترعون في انتخابات عامة مصيرية
الكونغو الديمقراطية: تعيين حكومة جديدة بعد أشهر من الجمود
3 قتلى من لواء "ناحال"في رفح.. "جيش" الاحتلال يُقر بخسائر ثقيلة
"غزة على رأس المباحثات".. الرئيس الصيني يستقبل نظيره المصري في بكين
سريع: قواتنا المسلحة نفذت 6 عمليات ضد سفن انتهكت حظر الوصول إلى موانئ الاحتلال
العراق: الحكومة تدعو إلى حراك عربي وإسلامي لمنع الإبادة الجماعية في غزة
الأكثر قراءة
كنعاني: جهود الشهيدين اية الله رئيسي وامير عبد اللهيان عززت مكانة ايران الاقليمية والدولية
فصائل المقاومة من طهران .. تاكيد على استمرار الجهاد حتى تحقيق النصر
عدوة ترامب 'نيكي هايلي' تفاجئه بهذا القرار في الانتخابات الامريكية!
مخبر: إحياء العلاقات بين القاهرة وطهران سوف يستمر وبقوة أكبر
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
شهيد و3 إصابات من الطلاب اثر اعتداء صهيوني في النبطية
المقاومة الإسلامية تقصف مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة "إيليت"
وحيدي: الشعب الإيراني سطر ملحمة في تشييع شهداء الخدمة
حزب الله رفع لافتات وجداريات لرئيسي وعبداللهيان في مختلف المناطق
المقاومة العراقية تضرب هدفاً حيوياً في ايلات "ام الرشراش"
صاروخ "إس 5"... ما هي رسالة حزب الله الجديدة المفاجئة للصهاينة؟
الشرطة البريطانية تعتقل طلابا بجامعة "أكسفورد" في اعتصام مؤيد لفلسطين
الاحتلال يتعمد إخراج مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة
وكالة تنمية أميركية دولية: نحو 900 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح
'العدل الدولية' تبت اليوم بطلب جنوب إفريقيا وقف الاحتلال لإطلاق النار
تفاهم مُنتج بين ايران ودول عربية.. هكذا تبدد الهواجس
نائبة رئيس وزراء إسبانيا: فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر
الاحتلال يواصل اجتياحه البري لاحياء سكنية في رفح وجباليا
نائب رئيس وزراء فيتنام يوقع سجل التعازي باستشهاد شهداء الخدمة
كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله
الأخبار الساخنة
بوتين في عيد النصر: لن نسمح لأحد بتهديدنا وقوتنا الاستراتيجية على أهبة الاستعداد
الخارجية السورية: أميركا نصبت نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي
مندوب إيران: ممارسات الصهاينة الإجرامية مثال صارخ للإبادة الجماعية
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
إخترنا لکم
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
مجزرة رفح تفجر إدانات واسعة والإجرام الصهيوني يتحدى العالم
مراسلون بلا حدود ..تدق ناقوس الخطر وشكوى جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران