لافروف: أمريكا تستخدم الناتو كأداة للسيطرة على أوروبا

وخلال اجتماع اليوم مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في موسكو حول الوضع في أوكرانيا، قال لافروف وفقاً لموقع “RT”: “إن سبب الإبقاء على الناتو رغبة الولايات المتحدة الراسخة في الحفاظ على الحلف كأداة للسيطرة على أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، حيث لا تزال هناك العشرات من القواعد العسكرية الأمريكية حتى يُجبر الألمان على الانصياع لأوامر واشنطن”.



وحسب لافروف يتم القيام بذلك أيضًا حتى يظل الألمان صامتين عندما تقوم الولايات المتحدة بتفجير خطوط “السيل الشمالي” للقضاء على منافسها في سوق الطاقة الأوروبية، ويظلون أيضاً على استعداد لدفع ثمن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي باهظ الثمن.



من جهة أخرى لم يستبعد لافروف أن تطلب الولايات المتحدة من عدة دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى على أراضيها كما فعلت في الفلبين.