المقاومة الفلسطينية: تصريحات كيربي إشارة واضحة إلى استهتار الإدارة الأمريكية بأرواح الفلسطينيين وتواطئها في قتلهم

وقالت المقاومة: إن ما صرح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الكيان الصهيوني لم يتجاوز حتى الآن الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس بايدن يشير بوضوح إلى استهتار الإدارة الأمريكية بأرواح المدنيين وتواطئها في قتلهم، ولا سيما مع ظهور تحقيقات أولية تشير إلى أن القنابل المستخدمة ضد النازحين هي قنابل وذخائر أمريكية الصنع.



وأضافت المقاومة: نحمل الإدارة الأمريكية كما الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن هذه المجازر المروعة وندعوها إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، ووقف شراكتها في قتل الفلسطينيين، فتلك مسؤولية تاريخية ستلاحقها وتلاحق كل المتواطئين عن قتل الأبرياء من الأطفال والمدنيين العزل مهما طال الزمن.