توابع معاهدة السلام... أزمة الاحتجاجات ضد حكومة باشينيان

وفي هذا الصدد، طالب آلاف من الأرمن الأحد باستقالة رئيس وزراء هذا البلد، احتجاجا على عودة ملكية عدة قرى حدودية إلى جمهورية أذربيجان لعدة أسابيع متتالية، وأعلن منظمو المسيرة أمام الحشود تأييدهم لاستقالة باغرات جالستانيان خلفا لباشينيان، وتشير التقارير إلى أن المبنى الذي يقيم فيه باشينيان محاصر حاليًا من قبل الشرطة.



وتصاعدت حدة هذه الاحتجاجات بعد أن قامت يريفان، الجمعة الماضية، وفي خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات مع أذربيجان، بتدمير القرى الحدودية الأربع، وهي "باغانيس أيريم" و"أشاغي سكيبارا" و"هيريميلي" و"كيزيل خاجيلي" في كاراباخ، والتي احتلوها منذ عقود وسلموها إلى جمهورية أذربيجان، وتتمتع هذه المنطقة المتنازل عنها بأهمية استراتيجية بالنسبة لأرمينيا، وهي أرض غير ساحلية، لأنها تضم ​​أجزاء من طريق سريع مهم يؤدي إلى جورجيا.



ويقول السكان الأرمن في هذه المناطق: إن هذا الإجراء يقطع ارتباطهم بأجزاء أخرى من البلاد، ويتهمون باشينيان بتسليم أراضي البلاد دون الحصول على أي شيء في المقابل، ودافع باشينيان عن هذه التنازلات المقدمة لباكو، وقال إنه قبل السلام مع باكو من أجل إحلال السلام مع جمهورية أذربيجان ومنع أي حرب في المستقبل، ومع ذلك، أثارت خطوة يريفان أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية في محاولة لإجباره على التراجع عن القرار.



ويقود هذه الاحتجاجات باغرات جالستانيان، أسقف الكنيسة في منطقة تافوش حيث تقع هذه القرى، ويرتبط توجيه الاحتجاجات من قبل الجالستانيين أيضًا بمواجهة باشينيان مع أهل الكنيسة، وفي الأسبوع الماضي، انتقد مركز إتشميادزين المقدس بشدة ما وصفه باتهامات الحكومة "الكاذبة التي لا أساس لها" ضده، داعيا باشينيان إلى تغيير موقفه من الكنيسة، وكان رئيس الوزراء على خلاف منذ فترة طويلة مع الكاثوليكوس جارجين الثاني وغيره من كبار قادة الكنيسة، الذين اتهمهم بمحاولة هندسة عودة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان إلى السلطة.



ويقول الكثير من أنصار حكومة باشينيان إن أرمينيا دولة علمانية وبالتالي الدين منفصل عن الحكومة في هذا البلد، وقد أدت هذه القضية إلى التوتر بين الحكومة والكنيسة، وخلال الشهر الماضي، اعتقل ضباط الشرطة المئات من أنصار غلاستان لمشاركتهم في العصيان المدني في جميع أنحاء يريفان، معظمهم عن طريق إغلاق الشوارع، واعتبارًا من الأسبوع الماضي، تم توجيه تهم رسمية إلى 25 متظاهرًا بارتكاب جرائم، ولا يزال 10 رهن الاحتجاز.



هل سيترك باشينيان السلطة؟



وبينما تطالب المعارضة باستقالة باشينيان من منصب رئيس الوزراء، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، ويسعى جالستانيان إلى إطلاق خطوة للإطاحة باشينيان، الذي وصل بنفسه إلى السلطة بعد احتجاجات شعبية سلمية في عام 2018، ويعتقد جالستانيان أنه يستطيع استخدام الطريق نفسه إلى السلطة الذي استخدمه باشينيان للإطاحة برئيس الوزراء.



ويسعى جالستانيان إلى عزل باشينيان، ويجب على أحزاب المعارضة دعم ممثل مستقل واحد على الأقل أو الحزب الحاكم لبدء عملية المساءلة، وبعد ذلك، يعتمد نجاح هذا الإجراء على تصويت 18 ممثلاً على الأقل من حزب باشينيان لمصلحة إقالته، وهو ما لا وجود له حتى الآن بين الحزب الحاكم.



ويمهد ترشيح جالستانيان كزعيم للمعارضة جزئيًا الطريق أمام المعارضة للإطاحة بباشينيان، حيث يشترط القانون الأرمني على المعارضة ترشيح بديل قبل أن يتمكن المشرعون من عزل رئيس الوزراء، وفي هذا السياق، أكد غولستانيان، الأحد، أنه تخلى عن موقفه الديني للترشح لمنصب رئيس الوزراء ودعا إلى انتخابات نيابية مبكرة، لكن الأهم من ذلك هو أن كتل المعارضة الأرمينية، التي تشغل مجتمعة 35 مقعداً في البرلمان الأرميني المؤلف من 107 أعضاء، تفتقر إلى الأصوات اللازمة للإطاحة بباشينيان، ويتطلب تقديم اقتراح الإقالة دعم الثلث، أي 36 مشرعًا، في حين أن هناك حاجة إلى 54 صوتًا لإزالة باشينيان من منصبه، وحاليا لا يملك ممثلو أرمينيا القدرة على إزالة باشينيان من هذه الأغلبية.



وإلى جانب العوائق القانونية الداخلية التي تعقد طريق نجاح المعارضة، فإن مواقف الدول الكبرى مهمة أيضاً في هذا المجال، وهي ليست في مصلحة المعارضة حالياً، وأظهرت تجربة الثورات الملونة في الجمهوريات السوفييتية السابقة خلال العقود الثلاثة الماضية، أن أي تغييرات سياسية في هذه الدول كانت تتم بمساعدة قوى غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي نفذت مخططاتها من خلال تأجيج الاحتجاجات ضدها، وكان الحكام المحليون يفعلون ذلك، ولقد رأينا ذلك بوضوح في الثورة الوردية في جورجيا في عام 2004، والثورة البرتقالية في أوكرانيا في عام 2005، عندما استولى الغربيون على السلطة بدعم من الغرب.



لكن النقطة المهمة في الاحتجاجات الحالية في أرمينيا، والتي تجعل حدوث ثورة ملونة أمرا بعيد المنال، هو أن الغربيين يدعمون حكومة باشينيان التي اعتمدت سياسة الابتعاد عن روسيا والميل نحو الغرب في الماضي، حتى أن بعض الزعماء الأوروبيين دعموا عضوية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ولا يريدون خسارة هذا الحليف الجديد، لذلك، ستمنع واشنطن وحلفاؤها الإطاحة بباشينيان قدر الإمكان ما لم يضمنوا أن رجال الدولة الأرمنيين المستقبليين سيتبنون نهج باشينيان وسياسة التكامل مع الغرب، لأن أمريكا وفرنسا خاصة تبحثان عن نفوذ واسع في أرمينيا حتى تتمكنا من مراقبة تحركات خصمهما التقليدي وتنفيذ خططهما لمهاجمة هذا البلد بالاقتراب من حدود روسيا.



لقد خسر الغربيون نهاية أزمة كاراباخ التي أصبحت ذريعة للتدخل في الجمهوريات السوفييتية السابقة لثلاثة عقود، وخسروا بطريقة أو بأخرى أمام روسيا في هذه اللعبة، وبالتالي فهم لا يريدون أن يتكبدوا هزيمة أخرى في المنافسة مع موسكو، وسوف يتم احتضان أرمينيا مرة أخرى وسيعود الروس، ورغم أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين امتنعوا حتى الآن عن الإدلاء بتعليقات رسمية حول التطورات الداخلية في أرمينيا، إلا أنهم إذا شعروا أن كفة الميزان تميل لمصلحة روسيا وضد الغرب، فسوف يتحركون دون تردد، وكما حدث في الأسابيع الأخيرة، وفي أعقاب الموافقة على مشروع قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل في البرلمان الجورجي، حذرت الولايات المتحدة حكومة تبليسي من التدخل في طريق الكرملين وهددت بفرض عقوبات على البلاد إذا تم تنفيذ هذا القانون.