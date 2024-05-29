البرازيل تستدعي سفيرها لدى كيان الاحتلال

وفي وقت سابق، أعلن سيلسو أموريم، المستشار الخاص برئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أن السفير فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب.



وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية، أن لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد في تل أبيب للتشاور، بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الرئيس البرازيلي "شخص غير مرغوب فيه".



واشار لولا دا سيلفا أن ما يحدث في قطاع غزة "إبادة جماعية"، وقارنها بالفظائع التي ارتكبها هتلر ضد اليهود، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه التصريحات "تجاوز للخطوط الحمراء" حسب زعمه.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتس احتج "بلهجة حادة" لدى السفير البرازيلي على خلفية تصريحات لولا دا سيلفا حول غزة.