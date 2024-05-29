الدنمارك تعزي باستشهاد الرئيس الإيراني الراحل

وكتبت السيدة فردريكسن الى مخبر بالمناسبة : "انني اقدم العزاء الى فخامتكم، نيابة عن الحكومة الدنماركية، لمناسبة فقدان رئيس الجمهورية فخامة السيد ابراهيم رئيسي وايضا وزير الخارجية سعادة السيد حسين امير عبداللهيان ومرافقيهما".