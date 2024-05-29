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الأربعاء 29 أيار 2024 ساعة 16:00

الدنمارك تعزي باستشهاد الرئيس الإيراني الراحل

الدنمارك تعزي باستشهاد الرئيس الإيراني الراحل
وكتبت السيدة فردريكسن الى مخبر بالمناسبة : "انني اقدم العزاء الى فخامتكم، نيابة عن الحكومة الدنماركية، لمناسبة فقدان رئيس الجمهورية فخامة السيد ابراهيم رئيسي وايضا وزير الخارجية سعادة السيد حسين امير عبداللهيان ومرافقيهما".
رقم : 1138387
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