كيف وصف السيد 'عمار الحكيم' الشهيدين رئيسي وامير عبدالهيان؟

وقال السيد الحكيم : لا شك أن استشهاد الشهيد رئيسي يتميز بالترابية والتواضع، وقد تصدى لمواقع عديدة على نحو مؤثر، وتميز أيضاً برؤيته الواضحة، وتمسكه بالقيم والثوابت والشعارات الثورية في كل المواقع، والحرص على القضايا الإسلامية العامة، وكنا نلمس ذلك في القضية العراقية والقضية الفلسطينية.



واضاف ان الرئيس الايراني الشهيد كان داعماً لقضايا الأمة في سلوكه وخطابه واهتمامه ولقاءاته. في كل اللقاءات التي جمعتنا بسماحته، كنا نرى مدى الحرص على الهموم الإسلامية العامة، وأيضاً على القضية العراقية، وما يجري في العراق، لذلك نشعر بخسارة كبيرة لفقده.



وحول مواصفات الشهيد أمير عبد اللهيان قال السيد الحكيم: كان وزر الخارجية الايراني من القلائل الذين دمجوا بين الميدان والدبلوماسية، فأصبح رجل الميدان الدبلوماسي، وحمل على أكتافه الانفتاح العربي والإسلامي من ناحية الاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية والمقاومة، وكان يدافع عنها وهو في الموقع الخارجي، وهذه مسألة صعبة.



وتابع: شهدت فترة السيد رئيسي تعميقاً واضحاً وانفتاحاً كبيراً في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والدول العربية والإسلامية، بما يمثل من أولوية للنظام الإسلامي بتوجيهات الإمام القائد، إضافةً إلى البراعة في التنفيذ والانفتاح في العديد من الساحات.