العراق: الحكومة تدعو إلى حراك عربي وإسلامي لمنع الإبادة الجماعية في غزة

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إنّ الحراك يهدف إلى "وضع حدٍ للاستهتار بالأعراف الدولية والإنسانية، والحيلولة دون انتشار الصراع في المنطقة".



ويهدف الحراك أيضاً، وفقاً للعوادي، إلى وضع حد لدفع المنطقة "بشكل غير مسؤول نحو شفير دوامة من العنف لا نهاية لها".



كما ثمّنت اعتراف عددٍ من الدول بدولة فلسطين، رداً على قوىً دولية، "ساندت العدوان أو سكتت عنه وأمعنت في تبرير الجريمة".



وبعيد إصدار محكمة العدل الدولية أمراً للاحتلال الإسرائيلي، بوقف الهجوم العسكري على رفح، جنوبي قطاع غزة، رحّب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بالقرار، مؤكّداً أنّه يعبّر عن "الضمير الحي للعالم".



أما ممثّل العراق أمام محكمة العدل الدولية، حيدر شياع البراك، فأكّد أنّ كيان الاحتلال "يرتكب العديد من انتهاكات مبادئ القانون الدولي، ويجب محاسبته"، مشدّداً على "محاولة دعم الشعب الفلسطيني أمام المحكمة".



ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ236.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 36171 شهيداً، و81420 إصابة منذ اندلاع "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023