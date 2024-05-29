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الأربعاء 29 أيار 2024 ساعة 16:59

اللواء باقري: يجب نزع سلاح الإرهابيين في كردستان العراق نهائياً

اللواء باقري: يجب نزع سلاح الإرهابيين في كردستان العراق نهائياً
وخلال استقباله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أكد اللواء باقري على التعاون بين حرس الحدود في البلدين، وأشار إلى نشاط الجماعات الإرهابية والانفصالية وغير الشرعية في كردستان العراق، وقال: تم التوقيع على اتفاقية بين البلدين بشأن نزع سلاح هذه الجماعات الإرهابية ونقلها إلى المعسكرات الخاضعة للرقابة، والتي يجب متابعتها وتنفيذها بشكل كامل.

وأضاف اللواء باقري: بالتعاون مع حرس الحدود في البلدين يجب السيطرة على موضوع تهريب المخدرات والأسلحة لتكون حدود الجانبين آمنة وقوية وتتطور العلاقات التجارية بين البلدين بشكل أكبر.

وأشار اللواء باقري إلى أن زيارة الأربعين الحسيني (ع) هذا العام ستتم في الموسم الحر، مما يزيد من صعوبة الأمر على الزوار وشعب العراق وحكومة البلدين، وقال، إنني أقدر وأشكر بصدق جهود شعب وحكومة ومرجعية العراق في الاستقبال والضيافة للشعب الإيراني والزوار.

وأشار رئيس أركان القوات المسلحة إلى أنه تم الحفاظ على سلامة زوار الأربعين الحسيني من خلال الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة، وقال: إن مسألة سلامة زوار الأربعين هذا العام مهمة جدًا أيضًا ويجب مواصلة الإجراءات.

وأعرب اللواء محمد باقري عن شكره للحكومة والشعب العراقي على تعاطفهم ومحبتهم بعد استشهاد آية الله رئيسي ورفاقه.

وذكر اللواء باقري أن السيد رئيسي والسيد أمير عبداللهيان كانا شخصيتين عظيمتين، وقال: لقد أولى السيد رئيسي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات مع العراق. وخلال فترة عملهم في القضاء، كانوا قد زاروا العراق، وكانوا على وشك القيام بزيارة أخرى إلى العراق، وكانوا يخططون لها عندما وقعت هذه الحادثة.

وأضاف: الأهم هو أن تطوير العلاقات مع العراق هو قرار استراتيجي ووطني في البلاد وهو يحظى بتأكيد وموافقة قائد الثورة الإسلامية و أركان النظام، ولذلك فإن هذا الحادث المأساوي لن يكون له تأثير على مستوى العلاقات وستستمر علاقاتنا في التوسع.

وبين أن مكانة وزارة الداخلية في العراق مهمة جداً وتقع على عاتقها واجبات جسيمة، وقال: لحسن الحظ أنه مع الجهود المبذولة في وزارة الداخلية العراقية فإن الأمن يتوسع يوماً بعد يوم، ونحن مستعدون للتعاون مع العراق في مجال التدريب ونقل الخبرات.

بدوره أعرب وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في اللقاء عن تعازيه باستشهاد آية الله إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية ومرافقيه، وقال: في هذه الزيارة، ولأهمية زيارة الأربعين، بدأنا مباحثات مع وزير الداخلية والقائد العام لقوى الأمن الداخلي وبالنظر إلى موسم الحر والظروف القائمة، فإننا بحاجة إلى مزيد من التنسيق وتوفير التحضيرات اللازمة.

وتابع وزير الداخلية العراقي: ومن القضايا الأخرى التي نتابعها في هذه الزيارة المباحثات مع قيادة الأمن الداخلي بشأن القضايا ذات الصلة، فضلا عن الحديث مع قائد جامعة الدفاع الوطني فيما يتعلق بدراسة طلابنا في هذه الجامعة.

وذكر الشمري أن أحد محاور المباحثات يدور حول نقل الخبرات التعليمية والبحثية بين الجانبين، وقال: بالنظر إلى مستوى التعليم في إيران فإن نهجنا هو إرسال ضباط شرطة من وزارة الداخلية العراقية للدراسة في مختلف الكليات العسكرية ودافوس، والتي آمل أن يؤدي هذا المستوى من التفاعل إلى تعزيز الروابط وتبادل الخبرات.
رقم : 1138409
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