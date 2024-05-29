الموريتانيون يطالبون بطرد سفراء الدول المساندة للإحتلال الاسرائيلي

المتظاهرون نظموا مهرجانا جماهيريا أمام مقر السفارة الأمريكية في نواكشوط مطالبين بطرد سفراء الدول المتمالئة مع الاحتلال الذي يعتبر أبشع احتلال عرفته البشرية.



وقال يحيى جميل منصور عضو المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني في موريتانيا:"إنها مشارك كبير ولها اليد العليا في هذه المحرقة التي قام بها الكيان الصهيوني ونؤكد على ضرورة قطع العلاقات معها وضرورة طرد السفير الامريكي اليوم قبل الغد".



الشعب الموريتاني كغيره من الشعوب لا يفوت فرصة ليسجل شجبه للأنظمة العربية المتقاعسة رغم بشاعة و وحشية جرائم الكيان التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.



وقالت ليلى خراشي متظاهرة موريتانية:" نحن نخجل من ان يمثلنا أي حاكم عربي لا يقبل ولا يرضى لنفسه أن يتكلم ليدافع عن هذه القضية التي تمس كل الأمة.. هؤلاء يدافعون عن شرفنا شرف الأمة الاسلامية كيف لا نكون سندا لهم!؟".



واستغرب الشباب المحتجون وصف الغرب لحماس بالإرهابية في الوقت الذي يتغاضون عن جرائم الكيان الصهيوني المحتل.



وقال سليم سيدي محمد عضو الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني في موريتانيا:" ان هذا أكبر خذلان.. نحن في موريتانيا والدول العربية يمكننا أن نقاطع كيان الاحتلال ودعم الجهاد".



ترتبط موريتانيا سجلتها مواقف تاريخية لها في دعم القضية الفلسطينية ليس آخرها طرد السفير الإسرائيلي و تحطيم مقر السفارة الإسرائيلية آنذاك .



يستنكر الشباب الموريتانيون سكوت العرب والمسلمين في ظل تمادي الكيان الصهيوني في قتله و تشريده للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفح و يدعون لهبة قاضية توقف الحرب فورا .