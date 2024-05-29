ادانات دولية للعدوان الصهيوني على رفح

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط والحرب على غزة، قالت إيفستغنيفا إنّه على "إسرائيل وضع حدّ لجرائم الحرب ضد الفلسطينيين".



كما أشارت إلى أنّ قتل وإصابة المدنيين في غزة يتواصل رغم صدور أمر من محكمة العدل الدولية، مطالبةً "إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية" ضد الفلسطينيين.



ورحّبت بمقترح الجزائر لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل تعتزم مواصلة عمليتها في غزة، رغم عجزها الواضح والمتزايد عن تحقيق أهدافها المعلنة".



واستبعدت إيفستغنيفا توقف آلة الحرب الإسرائيلية قريباً، لافتةً إلى أنّه بذلك "لا سبيل لإطلاق الأسرى".



إلى جانب ذلك، لفتت إلى أنّه تم تفنيد مزاعم "إسرائيل" بحدوث انتهاكات، بينما تأكّدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.



وفي سياق متصل أكّد مندوب فرنسا في مجلس الأمن، نيكولا دي ريفيير، معارضة بلاده للهجوم على رفح، مشدّداً على أنّه "يجب أن يتوقف من دون تأخير".



ودان دي ريفيير هجمات المستوطنين على قوافل المساعدات المتوجهة إلى قطاع غزة، مطالباً "إسرائيل" بفتح معبر رفح فوراً لوصول المساعدات إلى القطاع.



ودعا "إسرائيل" إلى وقف عدوانها على رفح "امتثالاً لأمر محكمة العدل الدولية".



من جانيها المندوبة السويسرية في مجلس الأمن، باسكال كريستين بيريسويل،أكدت أنّ أوامر محكمة العدل الدولية مُلزمة للجميع، وأضافت: "نتوقع من إسرائيل الامتثال لها واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن".



من جهته، طالب نائب مندوب فلسطين في مجلس الأمن، ماجد باميا، مجلس الأمن بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة فوراً.



وحمّل مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، المجلس "كامل المسؤولية بشأن ما يحدث في غزة"، مشيراً إلى أنّ معاناة الشعب الفلسطيني "بدأت بالاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال".



ووزّع بن جامع، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب "إسرائيل" بوقف عدوانها على رفح فوراً.



ويطالب مشروع القرار "بالوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل الأسرى".



ويأتي هذا الاجتماع في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ236.



وفي هذا الصدد دعا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لوقف الحرب على قطاع غزة فوراً، قائلاً إنّه "يجب أن نضع حداً للمأساة في غزة التي تؤذي ضميرنا وإنسانيتنا".



وجاء ذلك في أعقاب لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، بالمفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، حيث أشار إلى أن الأخير "لم تعد لديه كلمات لوصف الوضع في غزة".



وقال بوريل، في منشور على منصة "إكس" إن "الناس في غزة لا يفقدون حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الآمال والنسيج الاجتماعي".



وفي وقتٍ سابق، دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح، واصفاً إياها بـ"المروّعة".



وأكّد بوريل، في تغريدة في منصة "إكس"، أنّ هذه الهجمات "يجب أن تتوقّف فوراً"، مشيراً إلى أنّه "لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة".



وقال بوريل، إنّ "إسرائيل تواصل العمل العسكري الذي طلبت محكمة العدل الدولية منها التوقّف عنه"، مؤكّداً أنّ استهداف خيام النازحين في رفح، يدفع الاتحاد الأوروبي إلى "المطالبة بضرورة تطبيق قرار المحكمة الصادر الأسبوع الماضي".



وطالب بوريل بتطبيق حكم محكمة العدل الدولية، واحترام عمل المحكمة، وتركها تعمل من دون تهديد، مشدّداً على أنّ قرارات المحكمة الجنائية الدولية مهمّة جداً لتحقيق العدالة.