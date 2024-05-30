الأمن الروسي يعتقل 4 أشخاص كانوا يخططون لأعمال إرهابية في القرم

وأوضح جهاز الأمن في بيان نشرته وكالة تاس أنه “تم إحباط سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية كانت ستستهدف مرافق النقل بالسكك الحديدية في جمهورية القرم، والتي خططت لها مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية.



وأضاف البيان: إن الاستخبارات الأوكرانية قامت بتجنيد خمسة من سكان القرم الموالين لنظام كييف لتنفيذ الهجمات الإرهابية على خطوط السكك الحديدية بهدف شل حركة القطارات بما في ذلك القطارات العسكرية، وقد ترأس هذه الجماعة مواطن روسي من مواليد عام 1970 أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة عند إخراجها من أحد المخابئ، فيما اعتقل الأربعة الباقون”.