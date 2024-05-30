الداخلية الايرانية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بأمن وسلامة وتنافسية

ودعا الوزير "احمد وحيدي" - من مقر هيئة الانتخابات الايرانية وبالتزامن مع فتح باب الترشح للدورة الـ 14 لانتخابات رئاسة الجمهورية اليوم الخميس – الشعب الايراني، الاستعداد الى مشاركة واسعة بالاستحقاق الانتخابي.



واستدرك أن في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها الجمهورية الاسلامية وبالرغم من الخسارة الكبرى (استشهاد الرئيس ابراهيم رئيسي)، لم تشهد البلاد أي خلل في الادارة وذلك في ظل توجيهات قائد الثورة الاسلامية ووضع دستور البلاد مثل هذه الحالات في الحسبان.



وأعرب الوزير عن أمله باجراء انتخابات حيدة بمشاركة شاملة ووسائل الاعلام والاحزاب والشخصيات النافذة انتخاباتياً مع رعاية الاخلاق والنزاهة.



يذكر أن باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية قد فتح صباح اليوم الخميس وسيستمر تلقي الطلبات حتى الساعة 18:00 من عصر اليوم وذلك تحضيرا للموعد الانتخابي المقرر في 28 يونيو/حزيران المقبل.