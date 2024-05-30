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الخميس 30 أيار 2024 ساعة 12:53

اسلامي: هدفنا توظيف الطاقة النووية لزيادة الانتاجية وسلامة المجتمع

اسلامي: هدفنا توظيف الطاقة النووية لزيادة الانتاجية وسلامة المجتمع
واضاف اسلامي الذي كان يتحدث اليوم الخميس في حفل تدشين المركز الاشعاعي المركزي الايراني في اصفهان (وسط) ان توجهنا قائم على ادخال آثار الطاقة الذرية في حياة الناس.

واوضح ان المعالجة بالاشعاع يجب ان تتوسع لتغطي جميع المحاصيل والصناعات لا سيما وانه يتم بهذه الطريقة السيطرة على التلوث في البيئة.

واكد انه يتم بواسطة هذه الصناعة تنفيذ حالات بما فيها علاج السرطان وتحويل مياه الصرف الصحي في طهران الى مياه عذبة.

وتابع اسلامي ان محافظة اصفهان تضطلع بدور مفتاحي في الوثيقة الاستراتيجية للصناعة النووية مشيرا الى ضرورة التنفيذ المتزامن للانشطة الثقافية والفنية والصناعية.

واكد ان تدشين هذا النوع من المجموعات ورد في الخطة الشاملة لمؤسسة الطاقة الذرية.

وهذه بداية لمسار يتم بموجه توسيع عملية معالجة المحاصيل الزراعية بالاشعاع بمشاركة القطاع الخاص في البلاد باسرها.

واكد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية ان التعريض للاشعاع يزيد الامن الغذائي فضلا عن اثاره اللافتة في اقتصادنا الوطني. موضحا ان المعالجة الاشعاعية للمحاصيل الزراعية تحد من الخسائر الناتجة عن هدف المحاصيل الزراعية والتي تقدر بـ 30 بالمائة في البلاد، وتنعش قطاع السلامة والصحة في المجتمع والامن الغذائي.

ومضى يقول انه سيتم بنهاية العام الايراني الحالي بناء سبع مراكز اخرى لتشعيع المحاصيل الزراعية في البلاد.

يذكر ان التعريض للاشعاع هو طريقة جيدة لخفض او ازالة الجراثيم المسببة لفساد المواد الغذائية وكذلك الجرائم المسببة للامراض التي تصيب الاغذية. وفي عام 1980، أعلنت منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ان المعالجة بالاشعاع لاي مادة غذائية مسموح بها حتى 10 كيلوغري، وهي خالية من اي اخطار تسمم بالنسبة للمستهلك.
رقم : 1138602
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