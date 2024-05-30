وزير خارجية سلوفاكيا يدعو دول الاتحاد الأوروبي لمواصلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأشار بلانار في تصريح للصحفيين إلى أن سلوفاكيا اعترفت بالدولة الفلسطينية في إطار اعتراف تشيكوسلوفاكيا بها عام 1988، وأن هذا الالتزام قد تبنته في إطار الدولة السلوفاكية المستقلة، ولهذا صوتت في العاشر من أيار الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تعزيز وضع فلسطين في الأمم المتحدة.



وأكد أن بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية لا يساهم في تحقيق السلام، داعياً كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام قرار محكمة العدل الدولية ووقف هجومها على رفح وفتح الممرات الإنسانية، محذراً من أن رفح وغيرها مهددة بالمجاعة.