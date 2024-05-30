طرد ممرضة أميركية من عملها لنعتها أحداث غزة بـ الإبادة الجماعية

الممرضة جبر وصفت أحداث غزة بالإبادة الجماعية، خلال كلمة ألقتها على هامش تكريمها بجائزة الرحمة المقدّمة من قِبل مركز “NYU Langone” الطبي.وقالت جبر، خلال كلمتها:



“يؤلمني أن أرى نساء بلدي يعانين من خسائر لا يمكن تصورها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.



وأعلنت جبر، الأربعاء، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم فصلها من المستشفى الذي كانت تعمل فيه، بعد كلمتها بحفل التكريم.



وأكدت إدارة المستشفى طرد جبر من عملها، وقالت إن الممرضة سبق أن “تم تحذيرها من التعبير عن آرائها الانفصالية في مكان العمل”.



ويشن الاحتلال الاسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من “محكمة العدل” تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.