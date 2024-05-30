الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 أيار 2024 ساعة 13:13

طرد ممرضة أميركية من عملها لنعتها أحداث غزة بـ الإبادة الجماعية

طرد ممرضة أميركية من عملها لنعتها أحداث غزة بـ الإبادة الجماعية
الممرضة جبر وصفت أحداث غزة بالإبادة الجماعية، خلال كلمة ألقتها على هامش تكريمها بجائزة الرحمة المقدّمة من قِبل مركز “NYU Langone” الطبي.وقالت جبر، خلال كلمتها:

“يؤلمني أن أرى نساء بلدي يعانين من خسائر لا يمكن تصورها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأعلنت جبر، الأربعاء، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم فصلها من المستشفى الذي كانت تعمل فيه، بعد كلمتها بحفل التكريم.

وأكدت إدارة المستشفى طرد جبر من عملها، وقالت إن الممرضة سبق أن “تم تحذيرها من التعبير عن آرائها الانفصالية في مكان العمل”.

ويشن الاحتلال الاسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من “محكمة العدل” تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.
رقم : 1138606
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس عزاء على روح والدة السيد نصر الله في قم
مجلس عزاء على روح والدة السيد نصر الله في قم
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
29 أيار 2024
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
29 أيار 2024
مجزرة رفح تفجر إدانات واسعة والإجرام الصهيوني يتحدى العالم
مجزرة رفح تفجر إدانات واسعة والإجرام الصهيوني يتحدى العالم
29 أيار 2024
انتفاضة الأمواج على الرصيف الأمريكي في قطاع غزة
انتفاضة الأمواج على الرصيف الأمريكي في قطاع غزة
29 أيار 2024
توابع معاهدة السلام... أزمة الاحتجاجات ضد حكومة باشينيان
توابع معاهدة السلام... أزمة الاحتجاجات ضد حكومة باشينيان
29 أيار 2024
نهوض المجتمع الدولي لمواجهة الكيان الصهيوني
نهوض المجتمع الدولي لمواجهة الكيان الصهيوني
29 أيار 2024
السيد نصر الله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي
السيد نصر الله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي
28 أيار 2024
مراسلون بلا حدود ..تدق ناقوس الخطر وشكوى جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي
مراسلون بلا حدود ..تدق ناقوس الخطر وشكوى جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي
28 أيار 2024
رسائل وتداعيات عملية جباليا... رصاصة الرحمة علی آمال نتنياهو
رسائل وتداعيات عملية جباليا... رصاصة الرحمة علی آمال نتنياهو
28 أيار 2024
تكرار قصة "شاؤول آرون".. عندما لا تتعلم "إسرائيل" الدرس
تكرار قصة "شاؤول آرون".. عندما لا تتعلم "إسرائيل" الدرس
28 أيار 2024
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران
27 أيار 2024
سفينة حنظلة تصل هولندا لكسر الحصار والتأكيد على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للأحكام والقرارات الدولية
سفينة حنظلة تصل هولندا لكسر الحصار والتأكيد على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للأحكام والقرارات الدولية
27 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
مجزرة رفح تفجر إدانات واسعة والإجرام الصهيوني يتحدى العالم
مراسلون بلا حدود ..تدق ناقوس الخطر وشكوى جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي
روسيا تتطلع إلى إطلاق رحلة جوية مباشرة من شمال القوقاز إلى إيران