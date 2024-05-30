عزالدين: لولا الحرب الاستباقية في مواجهة العدو لكان قد شن حربًا شاملة على لبنان

كلام النائب عزالدين جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" لعنصرَيه حسين سلمان مصطفى وطارق بسام عوض في حسينية بلدة شقرا الجنوبية.



وشدد على أن "هذه المعركة التي نخوضها اليوم على حدودنا الجنوبية مع فلسطين المحتلة هي دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته وأيضاً دفاعاً عن أنفسنا وأهلنا ووطننا وثرواتنا، ولولا هذه الحرب الاستباقية في مواجهة هذا العدو، لكان قد شن حرباً شاملة على لبنان، ولفعل أكثر مما يفعل بأضعاف في غزة".



وأوضح عزالدين أن "العدو الإسرائيلي لم يتمكن من السيطرة على الميدان في غزة، لأنه ما زال حتى اللحظة لا يستطيع أن يحكم سيطرته ويبقي جنوده ويكون مستقراً ومطمئناً وآمنا، وهذا يعني أنه لم يحسم المعركة، بينما نجد أن المقاومة في فلسطين هي الأكثر سيطرة على الميدان وعلى ساحة القتال، وبالتالي ما زالت موجودة وفاعلة، وتترصد العدو حيث يتواجد، وتقوم بعمليات نوعية وتقتل من جنوده وضباطه، وآخر عملية حصلت كانت نتائجها ما بين قتيل وجريح وأسير، وهذا يعني أن المقاومة في غزة حتى هذه اللحظة، تملك القدرات والإمكانيات العسكرية التي من خلالها تستطيع المواجهة".