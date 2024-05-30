جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة..53 شهيداً خلال الساعات الـ 24 الماضية

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 237 على القطاع ارتفع إلى 36224 شهيداً و81777 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



واستشهد 12 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.



كما استشهد 7 فلسطينيين على الأقل في قصف الاحتلال مركزاً يؤوي نازحين شمال قطاع غزة.



وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون بجروح جراء قصف طيران الاحتلال وفي منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء القصف.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم استشهاد اثنين من طواقمها في قصف الاحتلال على مدينة رفح جنوب القطاع، ما رفع عدد شهدائها إلى 19 منذ ال 7 من تشرين الأول الماضي.

