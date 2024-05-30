وتأتي التصريحات في وقت يجتمع وزراء خارجية الحلف في براغ في مواجهة الدعوات المتزايدة لأبرز بلدان التكتل العسكري لرفع قيود تمنع كييف من استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف داخل روسيا.



وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، "تدخل الدول الأعضاء في الناتو والولايات المتحدة والعواصم في أوروبا في الأيام والأسابيع الأخيرة جولة تصعيد في التوتر وتقوم بالأمر عمداً".



وأضاف في تصريحاته للصحافيين: "إنهم يحرّضون أوكرانيا بكل طريقة ممكنة لمواصلة هذه الحرب العبثية".



وأردف قائلاً "كل هذا سيكون له حتماً عواقب وسيلحق في نهاية المطاف ضرراً بالغاً بمصالح تلك الدول التي اختارت التصعيد".