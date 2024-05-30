إيران: بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية

وقال وزير الداخلية، أحمد وحيدي، في مراسم إعلان بدء تسجيل المرشحين، صباح اليوم، إنّ هذه الانتخابات ستجرى في أجواء يسودها الأمن والنزاهة والتنافس، وعبر مشاركة واسعة من أبناء الشعب.



يُذكر أن الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 28 حزيران/يونيو المقبل، على أن تستمر عملية التسجيل لمدة 5 أيام، تليها مهلة 7 أيام يدرس فيها مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين، ثم فترة الحملات الانتخابية التي تمتد على مدار 14 يوماً.



وكان وحيدي أعلن، الأحد الماضي، بدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الجديدة، اليوم الخميس، لاختيار رئيسٍ للبلاد، يخلف الرئيس الشهيد، إبراهيم رئيسي.



وقال وحيدي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إنّ "تسجيل المرشحين للفترة الرئاسية الرابعة عشرة في إيران سوف يبدأ يوم الخميس المقبل، بحيث أُبلغ محافظو المحافظات تشكيل لجان الانتخابات".



تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية الأصوات (حصول أي من المرشحين على نسبة 50% زائداً واحداً على الأقل من إجمالي عدد المشاركين في التصويت، بحسب قانون الانتخابات الإيراني)، في الـ28 من حزيران/يونيو المُقبل، فسيتم إجراء جولة إعادة في الـ5 تموز/يوليو الذي يليه.



وأعلن مقر الانتخابات استعداده لإجراء التصويت الإلكتروني في عدة مناطق، بما في ذلك مدينة طهران وبعض المدن الكبرى، لكن هذا الأمر يجب أن يخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور، الذي لم يتخذ قراراً نهائياً في هذا الأمر بعدُ.



وأعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد، محسن إسلامي، أنّ 3 مرشحين، حتى الآن، تمتعوا بالشروط اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية.



وكان إسلامي أعلن، صباح اليوم، أن 30 مرشحاً حضروا إلى مقر الانتخابات في الساعات الأولى للتسجيل، "لكنهم لم يستوفوا الشروط اللازمة"، والتي تشمل 4 أعوام من الخبرة في الإدارة التنفيذية على المستوى الوطني، ودرجة الماجستير، وألّا يقل العمر عن 40 عاماً.



وأعلن الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وممثل قائد الثورة والجمهورية فيه حالياً، سعيد جليلي، ترشحه، ليكون أحد أبرز المرشحين في الانتخابات المرتقبة، وهو المعروف بمواقفه المبدئية في السياسة الخارجية، ولاسيما تجاه الغرب والتفاوض مع الولايات المتحدة والعلاقة بها، وهو عضو في عدة مؤسسات سيادية إيرانية، منها مجمع تشخيص مصلحة النظام.



