وزارة النفط السورية تعلن بدء الانتاج في بئر 'جحار-101' الغازي

وأشاد وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس قدور الذي افتتح البئر بـ"الجهد الكبير وروح التعاون التي ميّزت هذا المشروع"، مشيرا إلى أن "النتائج الجيدة للبئر تشكل دافعا للمزيد من تطوير الحقل والشروع في حفر المزيد من الآبار الإنتاجية".



وأضاف أن "الغاز المنتج من البئر سيتم تحويله مباشرةً إلى محطة جحار، ومنها إلى معمل غاز حيان، ثم إلى الشبكة الغازية الوطنية"، مبينا أنه تجري حاليا متابعة دقيقة لأداء البئر، وتقييم فعاليتها، بهدف تحقيق استقرار الإنتاج بصورة دائمة.



والتقى الوزير قدور فرق العمل وطواقم الحفر في الموقع وأثنى على جهودهم وعزيمتهم وإصرارهم على التفوق رغم كل الظروف الصعبة، مؤكدا على دورهم المهم في دعم الإنتاج وتعويض الفاقد والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.



وتقع البئر التي تتمتع بطاقة إنتاجية واعدة ضمن حقل جحار التابع لشركة حيان للنفط وأنجزت البئر بجهود كوادر وطنية مميزة من الشركة السورية للنفط وشركة حيان للنفط والشركة السورية للغاز.