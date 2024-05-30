ليبيا... هيئة الأوقاف تكشف عن إطلاق حملة توعوية ثقافية بالمؤسسات التعليمية

وناقش العبيدي خلال اجتماع عقده بمقر الهيئة بمدينة بنغازي، مع مدير إدارة النشاط بوزارة التربية والتعليم رافع التاورغي، ومدير جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا سعيد الورفلي، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الثلاثة، من خلال البرامج المشتركة التي تهم فئة المعاقين ذهنيا، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، بالإضافة إلى تنسيق التعاون في مجال النشاط المدرسي.



من جهة أخرى، تسلمت جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا، من هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عدد أربع جهاز تكييف مخصصة لقاعات التدريب والنشاط بالجمعية، في إطار اهتمام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للإخوة المعاقين ذهنيا، وتوفير كافة الإمكانات التي تساعدهم على عيش حياة كريمة. (الأنباء الليبية- بنغازي)