الإعلام اليمني: ارتفاع عدد قتلى الغارات الأميركية البريطانية على الحديدة إلى 14 قتيلًا

وكانت قد أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، "أننا نفذنا إلى جانب القوات البريطانية ضربات ضد 13 هدفا للحوثيين (حركة أنصار الله)".



وشُنت غارات بريطانية أميركية على مناطق مختلفة في اليمن من بينها صنعاء والحديدة، في حين أعلن الجيش البريطاني أنّه نفّذ "عملية مشتركة" مع القوات الأميركية تضمّنت شنّ غارات ضدّ مواقع "أنصار الله" في اليمن بهدف تقويض قدراتهم العسكرية في وقت تواصل فيه الحركة دعم قطاع غزة عبر عمليات عسكرية ضد السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية والسفن الأميركية والبريطانية.



وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنّ معلومات استخبارية "أكّدت" ضلوع موقعين في منطقة الحُديدة في هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية.



كما استهدفت الغارات، وفقاً للبيان، موقعاً آخر يقع غرب الحديدة واستخدمه الحوثيون لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيّار.