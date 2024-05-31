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الجمعة 31 أيار 2024 ساعة 12:28

الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن

الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن
وقال كنعاني؛ إن الهجوم العدواني الأمريكي البريطاني على اليمن واستهداف المواطنين والمدنيين، في ذات الوقت الذي يستمر فيه الدعم اللامحدود من قبل هاتين الدولتين لاستمرار الكيان الصهيوني في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد قطاع غزة و منطقة رفح، بهدف نشر الفوضى الأمنية في المنطقة، ومنع الدعم المشرف لشعب وحكومة اليمن، للشعب الفلسطيني المظلوم.

واعتبر كنعاني استمرار انتهاك سيادة اليمن ووحدة أراضيه والاعتداء على مواطني هذا البلد مثالا واضحا على انتهاك القوانين والأنظمة الدولية وانتهاك حقوق الإنسان، وقال؛ إن حكومتي أمريكا وبريطانيا المعتديتين تتحملان مسؤولية تبعات هذه الجرائم بحق الشعب اليمني.

ودعا كنعاني المجتمع الدولي والمحافل الدولية والدول الإسلامية إلى القيام بواجباتها القانونية والإنسانية لنصرة الشعب اليمني المظلوم ومعارضة التصرفات الاستفزازية والمغامرة التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا في المنطقة.

وفي الختام قدم كنعاني التعازي لحكومة الإنقاذ الوطني والشعب اليمني وخاصة أسر الشهداء باستشهاد عدد من المواطنين اليمنيين نتيجة هذه الاعتداءات الجبانة، سائلا للجرحى الصحة والشفاء العاجل.
رقم : 1138777
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