وفاة 22 شخصاً في 3 ولايات بالهند بسبب موجة حرّ شديدة

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات الهندية قولها: “إن أحدث البيانات تفيد بوفاة عشرة أشخاص بينهم ست نساء، بسبب ما يشتبه بأنه ضربة شمس خلال الساعات السبع الماضية في ولاية أوديشا، فيما توفي تسعة أشخاص آخرين بولاية بيهار أمس وثلاثة في ولاية جهارخاند خلال 36 ساعة”.



يذكر أن الهند تشهد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة، حيث سجلت عاصمتها نيودلهي أعلى درجة في البلاد بلغت 52.9 درجة مئوية خلال هذا الأسبوع أيضاً.



وبحسب إدارة الأرصاد الجوية الهندية “آي إم دي” فإن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة شمال غرب ووسط البلاد.