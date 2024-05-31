المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة “برانيت” وموقع “البغدادي”

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌‏‌، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس استهدف مقاتلو المقاومة صباح اليوم ثكنة برانيت “‏مقر الفرقة 91″ بصواريخ بركان ثقيلة وحققوا إصابة مباشرة، ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها”.



وفي بيان آخر أعلنت المقاومة عن استهداف موقع البغدادي العسكري بصواريخ ‏بركان الثقيلة وحققت إصابة مباشرة، وذلك رداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة ‏عيترون.