المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة “برانيت” وموقع “البغدادي”

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة مارون الراس استهدف مقاتلو المقاومة صباح اليوم ثكنة برانيت “مقر الفرقة 91″ بصواريخ بركان ثقيلة وحققوا إصابة مباشرة، ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها”.
وفي بيان آخر أعلنت المقاومة عن استهداف موقع البغدادي العسكري بصواريخ بركان الثقيلة وحققت إصابة مباشرة، وذلك رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة عيترون.