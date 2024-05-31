خطيب جمعة طهران : همجية الكيان الصهيوني في رفح أيقظت الضمائر

وقال "حجة الاسلام أبوترابي فرد" في خطبة صلاة جمعة طهران اليوم: إن سياسة أمريكا الخارجية غير الطبيعية، والسياسة الخارجية المبنية على ركائز الأخلاق ودعم الباحثين عن الحرية في العالم والدعم غير المشروط لفلسطين الابية، زادت من الكراهية تجاه أمريكا في المنطقة.



واضاف : اليوم أصبحت مدينة رفح المظلومة والصامدة، نقطة النهاية لـ "إسرائيل"، ورغم الأدوات والأسلحة التي قدمتها أمريكا لهذا الكيان الغاصب وصمت المحافل الدولية، إلا أن غزة لا تزال صامدة.



كما أشار إلى التطورات الاخيرة في فلسطين والهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني على رفح (جنوب قطاع غزة)، وقال : اليوم، رفح المظلومة تقترب من نقطة زوال "إسرائيل"، وبالرغم من استشهاد اهل غزة بالاسلحة التي توفرها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، لكن غزة الاباة ماضية في صمودها.



وصرح خطيب جمعة طهران : إن جريمة وهمجية وأيدي الصهاينة والغرب الملطخة بالدماء، وخاصة جرائم حرق النساء والأطفال في خيام رفح، اماطت اللثام عن حقيقة الكيان الصهيوني المجرم وفضحته امام أعين العالم وحتى مناصري هذا الكيان الغاصب.