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الجمعة 31 أيار 2024 ساعة 13:43
القوات اليمنية تضرب حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور في البحر الحمر
وقالت القوات المسلحة اليمنية إن الغارات على الحديدة أدت إلى وقوع 16 شهيداً و41 جريحاً منهم شهداء وجرحى من المدنيين.
وأضافت: إن الغارات أدت إلى تضررِ مبنى إذاعة الحديدة ومبنى خفر السواحل في ميناء الصليف وسفن تجارية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1138787
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