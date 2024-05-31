زاخاروفا: الناتو سمح منذ البداية باستخدام أسلحته ضد الأراضي الروسية

وقالت زاخاروفا في قناتها على منصة تلغرام: “إن بريطانيا قدمت صواريخ ستورم شادو لفترة طويلة دون أي قيود، وما كانت روسيا تتحدث عنه طوال الوقت هو أن حلف الناتو يكذب ويطلق ستاراً من الدخان، ويختلق قصة من المفترض أنها لم تقرر بعد، وهي ما إذا كان سيسمح لنظام كييف بشن ضربات باستخدام أسلحة غربية ضد الأراضي الروسية أم لا”.



وتابعت زاخاروفا: “بنفس الطريقة يضلل الغرب أولئك الذين يحاول جرهم إلى المؤتمر في سويسرا ويروي حكايات عن التركيز على التسوية السلمية، ويمارس التلاعب الكلاسيكي على طريقة الناتو”.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أعلن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت للنظام الأوكراني بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على الأراضي الروسية من مقاطعة خاركوف، لكنه استدرك وقال: إن الموقف الأمريكي بشأن حظر استخدام الصواريخ الباليستية التكتيكية من طراز “اتاكامس” أو الأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا لم يتغير.