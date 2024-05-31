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الجمعة 31 أيار 2024 ساعة 14:22

مستشفى أميركي يفصل ممرضة مسلمة والسبب صادم!

مستشفى أميركي يفصل ممرضة مسلمة والسبب صادم!
وفي السابع من مايو/أيار، تسلمت ممرضة المخاض والولادة جائزة من المستشفى تقديرا لعملها مع الأمهات الثكالى اللاتي فقدن أطفالا أثناء الحمل والولادة، وخلال حفل التكريم ألقت كلمة عبّرت فيها عن ألمها لما تتعرض له الأمهات وأطفالهن في قطاع غزة، ووصفت ما يحدث هناك بالإبادة الجماعية.

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت الممرضة عبر منصة إنستغرام إنه تم استدعاؤها في 22 مايو/أيار في أول يوم عمل لها بعد تسلمها الجائزة لاجتماع مع مدير المستشفى ونائب رئيس قسم التمريض لاستجوابها بشأن الكلمة التي ألقتها خلال تسلمها الجائزة.

وأضافت أنه تم إبلاغها بأنها “عرّضت آخرين للخطر”، و”أساءت لأشخاص”، و”أفسدت حفل الجوائز”، مشيرة إلى أنه تم استدعاؤها مجددا خلال نفس اليوم، حيث تلي عليها قرار فصلها، وتم اقتيادها خارج المركز الطبي.

وقال المتحدث باسم جامعة نيويورك لانغون ستيف ريتيا إنه تم فصل الممرضة إثر تصريحاتها بشأن غزة، مضيفا أنه سبق تحذيرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي من طرح آرائها حول “هذه القضية المثيرة للخلاف” في مكان العمل، في إشارة إلى العدوان على غزة.

وبحسب المتحدث، فإن حُسْن جبر لم تعر اهتماما للتحذير السابق، وأدلت خلال حفل أقيم مؤخرا لتكريم موظفين بحضور عدد كبير من زملائها في المستشفى، بتعليقات أثارت استياء بعضهم.

وأجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلة مع الممرضة الأميركية الفلسطينية الأصل دافعت فيه عن موقفها، وأشارت إلى حادثة أخرى تعرضت لها عندما كانت في الـ11 من عمرها، إذ تم إجبارها من قبل مسؤول بمدرستها في لويزيانا على أخذ الإنجيل، في حين أنها مسلمة.

وبسبب مواقفهم الداعمة لغزة والمنددة بعدوان كيان الاحتلال المستمر عليها منذ نحو 8 أشهر، يتعرض العديد من المسلمين في الولايات المتحدة لحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت بيانات نشرها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) أن الهجمات على المسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة والتمييز ضدهم وصلت مستويات قياسية في عام 2023، مدفوعة بتصاعد الرهاب من الإسلام (الإسلاموفوبيا) والتحيز تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
رقم : 1138799
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