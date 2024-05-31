المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني

الإجراء الثاني لمحكمة العدل الدولية



ألزمت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة (24 مايو 2024)، في حكم أصدرته جنوب أفريقيا بحالة الطوارئ، الكيان الصهيوني بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وهذا الحكم هو الأمر الثاني الذي تصدره محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني في النصف الأول من عام 2024.



أساس عمل محكمة العدل الدولية



محكمة العدل الدولية - والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية - هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وقد تم تأسيسها عام 1945 في الوقت نفسه الذي أنشئت فيه الأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول، ولا ينبغي الخلط بين هذه المحكمة والمحكمة الجنائية الدولية، والتي تُعرف أيضًا باسم محكمة جرائم الحرب، وفي المحكمة الجنائية الدولية يتم تقديم الالتماسات ضد الأفراد وتصدر الأحكام بحقهم نتيجة ارتكابهم أعمالاً إجرامية، وخاصة في الحروب، ويتعلق الحكم الحالي بمحكمة العدل الدولية، التي تتعامل مع النزاعات الحدودية بين الدول وانتهاكات معاهدات الأمم المتحدة، وتتكون هيئة المحلفين في هذه المحكمة من 15 قاضيا، وفي حالة الكيان الصهيوني، ونظرا لوجود قاض من جنوب أفريقيا في هيئة المحلفين كمقدم التماس، فقد تمت إضافة قاض إليها أيضا من الكيان الصهيوني.



وفي عام 1948، انضم الكيان الصهيوني وجنوب أفريقيا إلى معاهدة منع الإبادة الجماعية، وتلزم هذه المعاهدة جميع الدول الأعضاء ليس فقط بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، بل أيضًا بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة الحكومة التي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، وتعريف "الإبادة الجماعية" في المعاهدة المذكورة هو القيام بأفعال بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.



وتمنح المسألة نفسها محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي في النزاعات التي تغطيها هذه المعاهدة، وكانت الشكوى الأولية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، في كانون الثاني/يناير الماضي، أشارت إلى قتل الفلسطينيين في غزة والتعذيب الجسدي والعقلي وخلق ظروف تهدف إلى التدمير والقتل، والتي ركزت على منع الاحتياجات الأساسية من الغذاء، وركزت على المياه والدواء والوقود والمأوى والهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 36 ألف فلسطيني.



وفي الـ16 من مايو/أيار 2024، دعت جنوب أفريقيا إلى وقف الهجوم على منطقة رفح، حيث لجأ ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى المنطقة بعد العمليات العسكرية في الشمال، وطالبت جنوب أفريقيا بالانسحاب الكامل للكيان الصهيوني من قطاع غزة، كما طالبت المحكمة الكيان الصهيوني بالوقف الفوري للهجوم العسكري في رفح وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إعلانها أنها سترسل فريق تحقيق لتقديم تقرير.



ولا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تربط عدم تنفيذ أوامرها برافعة تنفيذية، فتبقى الأحكام الصادرة في هذه المحكمة في معظمها على مستوى التوصيات، ولا تؤدي إلا إلى تشويه صورة الكيان الصهيوني لدى الرأي العام، وهي سابقة قانونية تسجل ضد هذا الكيان.



طلب منظمة العفو الدولية من المحكمة الجنائية الدولية



منظمة العفو الدولية هي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، طلبت يوم الإثنين (الـ27 من مايو 2024)، من محكمة الجنايات الدولية إجراء تحقيق مستقل بشأن الغارات الجوية الثلاث التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وأحكام منفصلة بشأنها، وفي وصف الحوادث الثلاثة، ذكرت منظمة العفو الدولية أن 44 فلسطينيًا استشهدوا في هذه الهجمات الثلاث، منهم 32 طفلاً، والهجمات المذكورة هي: الهجوم الذي تم تنفيذه بتاريخ الـ16 من نيسان/أبريل 2024 على معسكر "المغازي"، والهجمات التي تمت بتاريخ الـ19 والـ20 من نيسان/أبريل 2024 في رفح، وفي هذا الصدد، ذكرت إيريكا جيفارا روخاس، ممثلة منظمة العفو الدولية، أن منظمة العفو الدولية لديها أدلة وبراهين لا يمكن إنكارها فيما يتعلق بهذه الهجمات غير القانونية، وأجرت هذه المنظمة مقابلات مع 17 شخصاً نجوا من تلك المجازر، ووثقت أقوالهم بالصور.



وفي هجوم الـ16 من أبريل/نيسان، تعرض مخيم المغازي للهجوم بينما كان الأطفال يلعبون في أحد الشوارع، واستشهد 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 15 عامًا و5 رجال، وفي الهجوم الذي وقع في الـ 19 من إبريل/نيسان على منزل عائلة أبو رضوان، قُتل بصاروخ 9 أفراد من عائلة الرجل الفلسطيني المتقاعد، من بينهم 6 أطفال، وفي الـ20 من أبريل استشهد 20 شخصًا، 16 منهم أطفال و4 سيدات، في قصف جوي على منزل عائلة "عبد العال" شرق رفح.



المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية



أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في بيان له، الإثنين (20 مايو 2024)، أنه يحاول الأمر بالقبض على "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء و"يؤوف جالانت" وزير حرب الكيان الصهيوني، و3 من قيادات حماس، وهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، ومحمد الضيف قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ويحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، ومن ثم ستبدأ الحرب في قطاع غزة، وأعلن أنه طلب إصدار مذكرة توقيف من مكتب الدائرة التحضيرية بالمحكمة الأولى على خلفية الأوضاع في دولة فلسطين.



وفي التماسه، أدرج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "الإبادة الجماعية، والقتل العمد، واحتجاز الرهائن، والاغتصاب والعنف الجنسي، والمعاملة القاسية وإهانة الأشخاص" كجرائم بالنسبة لمسؤولي حماس، وفيما يتعلق بـ "نتنياهو" و"جالانت" في الالتماس، قال: بناءً على الأدلة التي جمعها مكتبي ومراجعتها، هناك أسباب منطقية تجعل هذين الشخصين مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أراضي فلسطين، أي قطاع غزة، منذ الثامن من أكتوبر، وتشمل: "تجويع المدنيين، والتسبب المتعمد لمعاناة شديدة، وإلحاق الأذى الجسدي، والمعاملة القاسية، والقتل المتعمد، وتوجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، والإبادة الجماعية، والقتل المتعمد عن طريق التجويع والاضطهاد".



ويمكن للإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة سلطات الكيان الصهيوني في 124 دولة عضواً في اتفاقية جنيف، وقد أثارت هذه القضية قلقا كبيرا لدى الصهاينة لأن معظم مؤيدي الكيان الصهيوني في الغرب هم من بين هذه الدول الـ 124، وسيكونون خطرا حقيقيا على السلطات الصهيونية، باختصار، ينبغي القول إن من بين الإجراءات الأربعة التي تم اتخاذها ضد الكيان الصهيوني في المحاكم القانونية الدولية منذ يناير 2024، هناك إجراءان للمحكمة الجنائية الدولية - في حال استكمالهما - يمكن أن يخلقا قيودًا على "نتنياهو" ووزير الحرب في الكيان الصهيوني "يوآف غالانت"، وهذا القيد نفسه يمكن أن يفقد تأثيره أيضًا إذا تم تجاهله من قبل الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف.



وكما ذكرنا، فإن إجراءات محكمة العدل الدولية ليس لها أي نفوذ تنفيذي وهي مجرد استشارية بطبيعتها، وذلك على الرغم من أن قرار إدانة الكيان الصهيوني بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة نفسها هو عملية تستغرق وقتًا طويلاً وقد تستمر حتى عقد من الزمن، ومن الممكن أن يكون هذان الإجراءان فعالين إذا تمت متابعة تنفيذهما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ومنعت أي إجراء ضد الكيان الصهيوني، ولذلك لا بد من القول إن الإجراءات القانونية لن تكون لها نتيجة ميدانية كبيرة بالنسبة للصهاينة، ولكنها ستضر بصورتهم.



لكن حقيقة أننا في هذه المرحلة، وعلى الرغم من معرفة عدم فعالية الإجراءات القانونية الدولية، نشهد 3 إجراءات قانونية ضد الكيان الصهيوني في أسبوع واحد، تظهر أن جرائم الكيان الصهيوني أوصلت الرأي العام العالمي إلى حافة الانفجار والآن أصبح الجميع يواجهون هذا الكيان بأي وسيلة لوقف آلة القتل التابعة لهذا الكيان، ويمكن أن تكون هذه اللحظة أفضل فرصة لحركة عالمية ضد الكيان بطريقة تجعل هذا الكيان أقرب إلى الانهيار أو توفر وسيلة لإزالة احتمال ارتكاب جرائم بهذا الحجم من هذا الكيان في المستقبل.