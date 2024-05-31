جنوب أفريقيا: الأحزاب نحو محادثات تشكيل ائتلاف مع عجز الحزب الحاكم عن تحقيق الأغلبية

ومع ظهور نتائج الفرز الأولية لـ57.3% من مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة، حصل حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" على 41.9% من الأصوات، وهو انخفاض حاد عن نسبة 57.5% التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة عام 2019.



ووفق "رويترز" جاء "التحالف الديمقراطي" في المركز الثاني بنسبة 23.4% من نتائج الفرز غير النهائية. كما حصل حزب "أومكونتو وي سيزوي"، وهو حزب جديد بقيادة الرئيس السابق، جاكوب زوما ، على 11.3% من الأصوات.



وكان حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" فاز في كل الانتخابات الوطنية السابقة منذ الانتخابات التاريخية عام 1994. لكن على مدى العقد الماضي شهد مواطنو جنوب أفريقيا ركوداً اقتصادياً وارتفاعاً في معدلات البطالة والفقر وانهياراً للبنية التحتية في البلاد.