80 % من سكان باريس معرضون للتلوث البيئي

ففي أول خريطة مشتركة لهيئتي Airparif وBruitparif تبيّن أن حوالي 80% من سكان منطقة باريس ومحيطها يتعرضون لهذا التلوث البيئي الناجم عن حركة السيارات والطائرات على الطرق الرئيسية في باريس وبالقرب من مطاري شارل ديغول وأورلي.



وتعتبر منطقة باريس ومحيطها الأكثر اكتظاظاً بالسكان في فرنسا، وهي تواجه مؤخراً تحديات بيئية مزدوجة تتمثل في تلوث الهواء والضوضاء.



وتكشف الخريطة الجديدة أن 86% من سكان مدينة باريس وضواحيها يعانون من الضوضاء المتعلق بالنقل وتلوث الهواء أو كليهما.



يكشف الرسم البياني في الدراسة أن 487 ناحية، أي 38% من بلديات منطقة العاصمة الفرنسية ومحيطها، تتعرض بشكل خاص لهذين النوعين من التلوث. أكثر من نصف سكان هذه البلديات يتعرضون لنوعية الهواء التي تعتبر "متدهورة" ومستويات الضوضاء التي تعتبر "كبيرة". وتتركز معظم هذه البلديات في ما يسمى بقلب باريس، والضواحي القريبة منها، وخاصة تلك الواقعة بالقرب من مطاري شارل ديغول وأورلي.