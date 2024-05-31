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الجمعة 31 أيار 2024 ساعة 16:58

كلمة السيد نصر الله في احتفال تكريمي للمحقق الشيخ علي كوراني

كلمة السيد نصر الله في احتفال تكريمي للمحقق الشيخ علي كوراني
أهم ما جاء في كلمة السيد نصر الله..

السيد نصر الله: كان التزام الشيخ علي كوراني مطلقا بفلسطين من البحر الى النهر وكان يؤمن بشدة بانتصار المقاومة وزوال الكيان الصهيوني وكان يستعجل ذلك

السيد نصر الله: كان لدى الشيخ علي كوراني اهتماما مميزا باليمن

السيد نصر الله: دعم الشيخ علي كوراني للقضية الفلسطينية كان مطلقا بكل السبل المتاحة وصولا لتقديم فلذة كبده الشيخ ياسر في هذا الطريق

السيد نصر الله: بذل الشيخ كوراني في سيرته العلمية جهودًا كبيرة في التبليغ الديني من العراق الى الكويت الى لبنان وايران والى الكثير من الدول الافريقية والعربية

السيد نصر الله: في العام 1982 كان الشيخ علي كوراني من الدافعين والعاملين لتوحيد الاطر الاسلامية العاملة في لبنان والتي أدت الى هذا الوجود المبارك لحزب الله وانطلاق المقاومة الاسلامية

السيد نصر الله: من اواخر السبعينات، كان من مؤسسي العمل الجهادي ضد العدو الاسرائيلي وايضا ركّز العمل ضد نظام صدام الذي كان يقتل الشعب العراقي وهو ما ادى لتعرضه لمحاولة اغتيال
رقم : 1138831
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