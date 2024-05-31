كلمة السيد نصر الله في احتفال تكريمي للمحقق الشيخ علي كوراني

أهم ما جاء في كلمة السيد نصر الله..



السيد نصر الله: كان التزام الشيخ علي كوراني مطلقا بفلسطين من البحر الى النهر وكان يؤمن بشدة بانتصار المقاومة وزوال الكيان الصهيوني وكان يستعجل ذلك



السيد نصر الله: كان لدى الشيخ علي كوراني اهتماما مميزا باليمن



السيد نصر الله: دعم الشيخ علي كوراني للقضية الفلسطينية كان مطلقا بكل السبل المتاحة وصولا لتقديم فلذة كبده الشيخ ياسر في هذا الطريق



السيد نصر الله: بذل الشيخ كوراني في سيرته العلمية جهودًا كبيرة في التبليغ الديني من العراق الى الكويت الى لبنان وايران والى الكثير من الدول الافريقية والعربية



السيد نصر الله: في العام 1982 كان الشيخ علي كوراني من الدافعين والعاملين لتوحيد الاطر الاسلامية العاملة في لبنان والتي أدت الى هذا الوجود المبارك لحزب الله وانطلاق المقاومة الاسلامية



السيد نصر الله: من اواخر السبعينات، كان من مؤسسي العمل الجهادي ضد العدو الاسرائيلي وايضا ركّز العمل ضد نظام صدام الذي كان يقتل الشعب العراقي وهو ما ادى لتعرضه لمحاولة اغتيال