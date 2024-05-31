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الجمعة 31 أيار 2024 ساعة 17:59

منصات القبة‏ الحديدية الاسرائيلية بالجولان في مرمى حزب الله

منصات القبة‏ الحديدية الاسرائيلية بالجولان في مرمى حزب الله
وقالت المقاومة الاسلامية في لبنان في البيان الاول إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌‏‌‌‌‏ والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على ساحة حولا، شنت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة استهدفت منصات القبة‏الحديدية في الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى تضررها واشتعال النيران فيها".

وفي بيان ثان أعلنت أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بلدة مارون الراس ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا قرية طربيخا ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وكان حزب الله، أعلن في بيانات سابقة، اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا ثكنة "برانيت" العسكرية الإسرائيلية ‌‏بصواريخ ثقيلة، واستهدفوا موقع "البغدادي" الإسرائيلي بصواريخ ‏بركان ثقيلة، رداً على ‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

كما استهدفوا ليل أمس الخميس مستوطنة "راموت نفتالي" الإسرائيلية بصلية صاروخية، رداً على ‌‏اعتداءات كيان الاحتلال على القرى الجنوبية.

وشنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات، فجر اليوم الجمعة، استهدفت بلدة "عيترون" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان ليل أمس الخميس اثنين من عناصرها هما سامر كامل ياسين، وحسين محمد عطوي، من بلدة حولا في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا على طريق القدس إلى 357 .
رقم : 1138845
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