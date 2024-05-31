ترامب يهاجم بايدن والقضاء

وبدأ ترامب خطابه في برج ترامب بانتقاد إدارة بايدن، قائلاً: "ما يجري في أمريكا مخزٍ ومعيب بحق الديمقراطية. لدينا رئيس وإدارة فاشية".



وقال ترامب: "إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بي، فيمكنهم فعل ذلك بأي شخص. إنهم أناس سيئون، وفي كثير من الحالات، أعتقد أنهم مرضى."



وأضاف: "المحاكمات ضدي تتم بتوجيه من بايدن وفريقه. لدينا قاضٍ مثير للجدل والمحكمة نفسها لم تكن عادلة. لم يتعرض أي مرشح رئاسي لما تعرضت له."



وتابع: "أنا تحت أمر حظر من رجل لا يستطيع تركيب جملتين معًا، بأمر من المحكمة، كل هذا تم بواسطة بايدن وأشخاصه."



ثم استمر في مهاجمة إدارة بايدن، قائلاً: "بايدن لا يدري ما يجري ومنفصل عن الواقع. إدارة بايدن تريد مضاعفة الضرائب أربع مرات وإثقال كاهل الأميركيين. أميركا في أسوأ حالاتها."



وأكد: "أتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي، والملاحقات القضائية تهدف إلى تحييدي عن مسار الفوز بالانتخابات".