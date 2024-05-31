الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 31 أيار 2024 ساعة 18:01

ترامب يهاجم بايدن والقضاء

ترامب يهاجم بايدن والقضاء
وبدأ ترامب خطابه في برج ترامب بانتقاد إدارة بايدن، قائلاً: "ما يجري في أمريكا مخزٍ ومعيب بحق الديمقراطية. لدينا رئيس وإدارة فاشية".

وقال ترامب: "إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بي، فيمكنهم فعل ذلك بأي شخص. إنهم أناس سيئون، وفي كثير من الحالات، أعتقد أنهم مرضى."

 وأضاف: "المحاكمات ضدي تتم بتوجيه من بايدن وفريقه. لدينا قاضٍ مثير للجدل والمحكمة نفسها لم تكن عادلة. لم يتعرض أي مرشح رئاسي لما تعرضت له."

وتابع: "أنا تحت أمر حظر من رجل لا يستطيع تركيب جملتين معًا، بأمر من المحكمة، كل هذا تم بواسطة بايدن وأشخاصه."

ثم استمر في مهاجمة إدارة بايدن، قائلاً: "بايدن لا يدري ما يجري ومنفصل عن الواقع. إدارة بايدن تريد مضاعفة الضرائب أربع مرات وإثقال كاهل الأميركيين. أميركا في أسوأ حالاتها."

 وأكد: "أتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي، والملاحقات القضائية تهدف إلى تحييدي عن مسار الفوز بالانتخابات".
رقم : 1138846
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمنيون يباركون رد قواتهم المسلحة: مع غزة.. تصعيدٌ مهما كانت التحديات
اليمنيون يباركون رد قواتهم المسلحة: مع غزة.. تصعيدٌ مهما كانت التحديات
قادة محور المقاومة في المؤتمر القومي العربي: "إسرائيل" لن تربح المعركة
قادة محور المقاومة في المؤتمر القومي العربي: "إسرائيل" لن تربح المعركة
31 أيار 2024
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
31 أيار 2024
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
31 أيار 2024
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
31 أيار 2024
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران
31 أيار 2024
السيد خامنئي والأسد: رئيسي وأمير عبد اللهيان أدّيا دوراً مهماً في تعزيز علاقات البلدين
السيد خامنئي والأسد: رئيسي وأمير عبد اللهيان أدّيا دوراً مهماً في تعزيز علاقات البلدين
30 أيار 2024
السيد الحوثي: ممارسات العدو الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من هويته
السيد الحوثي: ممارسات العدو الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من هويته
30 أيار 2024
قاليباف: همجية الصهاينة يجب ان تتوقف
قاليباف: همجية الصهاينة يجب ان تتوقف
30 أيار 2024
الرئيس السوري في طهران وقائد الثورة يؤكد أن المقاومة هي هوية سوريا المميزة
الرئيس السوري في طهران وقائد الثورة يؤكد أن المقاومة هي هوية سوريا المميزة
30 أيار 2024
مجلس عزاء على روح والدة السيد نصر الله في قم
مجلس عزاء على روح والدة السيد نصر الله في قم
30 أيار 2024
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
إيران: هيئة الأركان تنشر التقرير الثاني عن أسباب سقوط مروحية الرئيس.. ماذا جاء فيه؟
29 أيار 2024
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
التفوق الروسي والهزيمة الأوكرانية في الحرب.. أيام صعبة تعيشها كييف
29 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجيش اليمني يفرض حصارا بحريا قاسيا على الصهاينة
المجتمع الدولي يثور في وجه الكيان الصهيوني
أيام الصهاينة البائسة بعد 8 أشهر من حرب غزة.. تصدع جدران "إسرائيل"
تخوف السلطات الفرنسية من تقارب الحكومة التونسية مع إيران