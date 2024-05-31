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الجمعة 31 أيار 2024 ساعة 19:02

عشرات الجثث بعد انسحاب جزئيّ من جباليا.. وحصيلة شهداء العدوان على غزة 36284

عشرات الجثث بعد انسحاب جزئيّ من جباليا.. وحصيلة شهداء العدوان على غزة 36284
وسجّلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتكاب الاحتلال 5 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 60 شهيداً و280 جريحاً، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ كثيرين من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، بينما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مشاهد مروّعة في جباليا
وأكد مصدر في غزّة أنّ طواقم الإسعاف انتشلت جثثًا متحلّلة من مشروع بيت لاهيا ومن مخيم جباليا، شمالي القطاع، عقب انسحابٍ لقوات الاحتلال.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة، بانتشال أكثر من 70 شهيداً من مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا.

بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إنّ "الفيديوهات والصور التي خرجت من مخيم جباليا، بعد انسحاب جيش الاحتلال منه، تُظهر بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبتها هناك". 

وأضاف معروف أنه على مدار 20 يوماً، عاث "جيش" الاحتلال تخريباً وتدميراً في المخيم، مستخدماً سياسة الأرض المحروقة، الأمر الذي تسبب بقتل وجرح المئات، ونزوح قسري لنحو 200 ألف فلسطيني. 

وتم تدمير بلوكات ومربعات سكنية كاملة بالإضافة إلى البنية التحتية، وإحراق المنشآت العامة والخدمية بعد قصفها، وتدمير المقومات الاقتصادية، وجرف المقابر، واستهداف العيادات والمقارّ والمراكز لوكالة الأونروا، وفق ما أشار معروف.

وأكد معروف أنّ فرق الإسعاف والدفاع المدني انتشلت عشرات الشهداء طوال فترة الاجتياح وبعد الانسحاب، وتواصل البحث عن عشرات المفقودين.

من جهته، تحدّث المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، فيليب لازاريني، عن تلقي الوكالة تقارير من جباليا وصفها بـ"المروعة"، تتعلّق بحالة أطفال  قُتلوا وجرحوا وهم يحتمون في مدرسة تابعة لها، خلال الأسابيع الماضية. 

وشدّد لازاريني على أنّ الدبابات التابعة لـ "جيش" الاحتلال الأإسرائيلي "حاصرت خيام النازحين في مدرستنا، وأضرمت فيها النيران".

قصف لأنحاء القطاع كافةً
وفي اليوم الـ238 من العدوان الإسرائيلي، نقل مراسل الميادين أنّ مدفعية الاحتلال استهدفت حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.

واستهدف القصف المدفعي للاحتلال شمالي مخيم النصيرات ومخيم المغازي وشمالي مخيم البريج، بحيث قصفت طائرات الاحتلال محيط مسجد النور في البلوك الـ9 من المخيم، وأطلقت مروحية للاحتلال النار غربي مخيم النصيرات، في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وتعرّض شرقي بلدة عبسان الجديدة، شرقي خان يونس جنوبي القطاع، لقصف مدفعي وإطلاق نار وقنابل دخانية، وفق مراسلنا.

وفي رفح، جنوبي القطاع، شنّت طائرات الاحتلال غارة على غربي مدينة رفح، وأطلق الاحتلال النار بصورة مكثّفة من طيرانه المروحي على وسط رفح وغربيه.

واستهدفت غارة جوية منزلًا في حي تل السلطان، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.



 
رقم : 1138853
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