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الجمعة 31 أيار 2024 ساعة 20:26
بايدن يرد على هجوم ترامب: "يهدد ديموقراطيتنا"
وقال بايدن الذي يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، "لقد شكك أولا في نظامنا الانتخابي، ولاحقا، شكك في نظامنا القضائي. والآن يمكنكم توقيفه".
رقم :
1138874
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